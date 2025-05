CP: vêm aí três dias de greve e perturbações continuam até 14 de Maio

Serão dias caóticos em todo o país, com particular impacto nos centros urbanos. A greve dos trabalhadores da Comboios de Portugal (CP), convocada por vários sindicatos, vem sem a garantia de serviços mínimos para os dias 7, 8 e 9 de Maio, ou seja, entre quarta e sexta-feira. Prevêem-se, ainda, "fortes perturbações na circulação, com especial impacto entre os dias 7 e 13 de Maio", informa a CP.

O Tribunal Arbitral do Conselho Económico Social terá ponderado decretar serviços mínimos para os dias 7, 8 e 9 para as linhas urbanas de Lisboa e do Porto, tendo em conta a pressão da procura naquelas regiões, contudo, essa opção ter-se-á revelado "desaconselhável por não se garantir (...) os mínimos padrões de segurança dos utentes no acesso às plataformas das estações ferroviárias e no uso das composições”. Assim, aquela entidade decidiu "não fixar quaisquer serviços mínimos quanto à ‘greve entre as 00.00 do dia 7 de Maio e as 24.00 do dia 14 de Maio de 2025 e greve das 00.00 do dia 7 de Maio, às 24.00 do dia 8 de Maio de 2025′”, lê-se na decisão publicada na página do Conselho Económico e Social. No site da CP, por sua vez, a empresa escreveu: "Uma vez que não foram definidos serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico Social, a CP não garante a circulação de comboios sobretudo nos dias 7, 8 e 9 de Maio."

Clientes com bilhete serão reembolsados

A greve acontece por um posicionamento contra aumentos salariais “que não repõem o poder de compra”, perante a subida generalizada dos preços. Os sindicatos exigem, assim, a “negociação colectiva de aumentos salariais dignos” e a “implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado”.

“Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", informa a empresa. O pedido deve ser feito, porém, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, online ou nas bilheteiras. Passado este prazo, e até dez dias após o fim da greve, o reembolso pode ser pedido através do preenchimento de um formulário.

