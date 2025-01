Criminalidade desce em Lisboa: 2024 é o terceiro ano com menos crimes numa década

Compare-se com os dados de 2023: a criminalidade geral caiu 12,6% e os crimes graves e violentos diminuíram 10,4%. Já em relação aos últimos dez anos, o saldo de 28.147 crimes de 2024 representa o número mais baixo da última década, excluindo os anos de 2020 e 2021, durante a pandemia. Os números, ainda provisórios, foram partilhados com o Diário de Notícias pela PSP.

Os dados, porém, não devem ser lidos isoladamente. De acordo com a mesma fonte, o reforço da presença policial no segundo semestre do ano e a redução significativa de participações de crimes como a condução sob o efeito do álcool terão sido determinantes para a redução dos registos criminais.