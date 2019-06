Crispy Mafya passa a abrir ao fim-de-semana para um brunch de waffles

Um ano depois de abrir, o Crispy Mafya continua a inovar. Depois de em Maio ter juntado um novo hambúrguer à carta, agora chega o brunch, carregado de waffles (como não podia deixar de ser). Isto significa que o restaurante, até agora funcionava apenas para jantares, vai passar a estar aberto aos fins-de-semana entre as 11.00 e às 15.00.

Eles têm hambúrgueres em waffles, waffles com caramelo salgado e tudo o que nos faz babar (do frango frito ao mac’n cheese). E a partir de 15 de Junho têm também um brunch que por 16€ inclui uma taça de iogurte, uma waffle doce e outra salgada, sempre feitas no momento, além de um sumo de laranja e uma bebida quente.

Para celebrar a novidade, o restaurante vai estar em festa no sábado, dia 15, servindo o brunch no Jardim do Príncipe Real, mesmo ali ao lado. Tudo o que tem de fazer é chegar ao restaurante e fazer o pedido. Em troca, receberá um balão com o número do pedido para poder facilmente ser identificado na relva – pode sentar-se à vontade que eles vão ter consigo de tabuleiro na mão.

Se por acaso não é adepto de brunch, os clássicos do menu do Crispy Mafya estão disponíveis para almoço.

