Cristiano Ronaldo compra clube de ténis e padel em Alvalade

Aos poucos, Cristiano Ronaldo vai fechando negócio atrás de negócio. Depois de ter comprado uma pequena fatia da Vista Alegre e uma ligeiramente maior da sua filial espanhola, e de estar entre os investidores de um complexo chamado Cidade do Padel, no Vale do Jamor, já aprovado pela Câmara de Oeiras – sem contar com a entrada no negócio dos media, através da antiga Cofina –, eis que o craque português engrossa a carteira de investimentos.

Conforme noticiado esta quarta-feira pela Lusa, o mais recente fica em Alvalade, chama-se Lisboa Racket Centre e há mais de 30 anos que é um dos locais de referência na cidade para os praticantes de ténis. Com a moda do padel, o complexo voltou-se também para esta modalidade em ascensão.

No total, o espaço inclui 31 courts de ténis, cinco para a prática de squash, dois campos de pickleball descobertos e ainda se apresenta como o primeiro sítio do país a ter campos e aulas de padel. A aprendizagem é uma das vertentes mais importantes do Lisboa Racket Centre, já que todas estas modalidades podem ser praticadas livremente ou com professor. O espaço conta ainda uma longa lista de actividades para crianças.

Quanto à aquisição, não foi revelado qualquer valor.

Rua Alferes Malheiro (Alvalade). Seg-Qui 08.00-00.00, Sex 08.00-22.30, Sáb 09.00-18.00, Dom 09.0-14.30

