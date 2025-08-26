São três dias dedicados a terapias complementares e alternativas. O Festival do Bem-Estar acontece de 5 a 7 de Setembro, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Alvalade.

O Parque de Jogos 1.º de Maio, em Alvalade, volta a ser palco do Festival do Bem-Estar entre 5 e 7 de Setembro. A programação, que acontece predominantemente ao ar livre, inclui desde workshops e palestras até concertos e meditações.

“Este evento é uma oportunidade única para cada participante explorar novas formas de olhar para si mesmo, para as suas relações e para o mundo à sua volta. Queremos que todos saiam com ferramentas práticas e insights que possam aplicar no dia a dia, tanto na vida pessoal como profissional”, diz Jorge Coelho Lopes, responsável pela organização.

Ao todo, estão previstas mais de 150 actividades diferentes, bem como 150 stands com propostas relacionadas com terapias complementares e alternativas, como reiki, acupuntura, reflexologia ou feng shui. Além disso, também vão estar representadas as áreas da cosmética natural, nutrição, alimentação saudável, artesanato e esoterismo.

Entre os principais destaques desta edição está a sessão de Meditação pela Paz no Mundo, marcada para sábado, 6 de Setembro, às 17.00, com a presença de líderes religiosos e espirituais de diferentes credos e comunidades. “O objectivo será evidenciar a espiritualidade como força unificadora num tempo que exige diálogo, cooperação e esperança”, lê-se em comunicado do festival. “O encontro será seguido por 20 minutos de meditação conjunta e por um momento musical com os músicos brasileiros Sílvia Nazário e Cláudio Kumar.”

No dia seguinte, 7 de Setembro, pelas 11.00, a Federação Portuguesa de Yoga promove uma Mega Aula de Yoga, aberta a todos os visitantes. Mais tarde, pelas 12.00, conte com a visita de Dada Gunamuktananda, monge iogue e professor de meditação norte-americano, que orientará a Palestra “Meditação: A Experiência Suprema”.

A programação, que está disponível para consulta online, inclui ainda vários momentos musicais com mantras, kirtans, música étnica e sound healing, bem como um espaço para famílias com crianças, que integra actividades de yoga, música, teatro, origami, mindfulness e jogos criativos, destinados a diferentes faixas etárias.

Para manter os níveis de energia, haverá também uma zona de restauração com opções vegetarianas, vegan e biológicas.

Parque de Jogos 1.º de Maio (Alvalade). Sex 15.00-23.00, Sáb 10.00-23.00, Dom 10.00-21.00. 8€-12€/bilhete diário, 20€/dois dias, 26€/três dias, Grátis até aos dez anos

