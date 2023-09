Culturgest convida jovens a pensar o futuro. Adultos não são bem-vindos

Não há ninguém para mediar a conversa, mas há um dispositivo automatizado para lançar perguntas e uma hora e meia para debater de forma real, respeitadora e construtiva. É esse o desafio da Tempestade Mental, que se quer dinamizada e participada exclusivamente por jovens entre os 15 e os 18 anos. “É um convite à interacção e esta edição [que é já a 13.ª] é uma edição especial – e é especial por muitos motivos”, assegura Raquel Ribeiro dos Santos, que co-assina a coordenação da proposta com Hélder Castro, Maria José Mira, Nuno Figueira e Patrícia Carvalho. “Por um lado, celebra os 30 anos da Culturgest. Por outro, foi pensada com o apoio do LAB 2050, um projecto do PlanAPP [Centro de Competências da Administração Pública], que está particularmente dedicado a imaginar o que podem vir a ser as políticas públicas em 2050.”

“Este projecto nasceu do desejo de trabalhar com jovens sem ser pedagógico, no sentido de não os tratar como incapazes, dando-lhes para as mãos a responsabilidade do que querem fazer e como querem debater”, acrescenta Raquel. “Há uma série de referências no trabalho com adolescentes que nos inspirou, mas talvez a principal – e é de lá que tiramos o nome, não é ingénuo, mas literal – é um livro incrível, chamado Brainstorming, que foi escrito entre um investigador do cérebro adolescente e a sua filha de 18 anos, onde se prova que o cérebro jovem, quando está acompanhado pelos seus pares, tem a capacidade de correr riscos acima da média e por conseguinte mudar o mundo.”

A entrada é livre, há 145 lugares disponíveis e os bilhetes devem ser levantados 30 minutos antes do início da sessão. Neste caso, às 16.00 da próxima quarta-feira, 27 de Setembro. Uma vez dentro do auditório, espera-se que os jovens – mais de uma centena e, já dissemos?, sem nenhum adulto – pensem em conjunto sobre o que será o futuro em 2050. Afinal, não há melhor momento do que agora para começarem a pensar no mundo em que eles próprios querem viver quando forem crescidos, activos e responsáveis também por tudo aquilo que venham a desenhar para o seu percurso de vida. Por exemplo, como é que imaginam as comunidades humanas de que farão parte – como é que se viverá a saúde e a doença? E a relação da humanidade com a natureza? E a legislação? Será que daqui a 30 anos vão haver leis novas? Que leis gostariam de ver implementadas?

“Por curiosidade, uma das maiores descobertas – inquietantes também – ao longo destes 13 anos, é que há uma diferença gigante no auditório quando está nos 90, 95 de lotação ou quando está esgotado, que é nos 145 lugares. O que acontece é que, quando o auditório está completamente esgotado há uma maior polarização de opiniões, menos nuances dentro de um mesmo tema e um maior afunilamento para o certo e o errado, para o sim e para o não”, desvenda Raquel, antes de mencionar as estratégias que usam para “suavizar esses momentos”. “A música, por exemplo, permite mudar o ritmo do grupo e criar uma sintonia entre os participantes.”

Além da transmissão de sons, há projecção de clipes e frases em jeito de provocação, mas também perguntas que podem colocar uns e outros em diferentes lados da barricada. Cidadania, pensamento criativo e participação activa são as três principais competências que se deseja activar neste debate entre pares, um frente-a-frente sem constrangimentos, que costuma estar “a anos-luz das opiniões extremadas, do consumo rápido de relações e experiências, da inconsequência dos actos ou da ausência de memória histórica habitualmente apontadas às gerações mais jovens”. Mas, atenção, não há expectativas para o que isso possa significar. “Não temos controlo do que é que acontece a seguir [à sessão] porque o futuro a eles pertence.” Raquel espera, contudo, que a Tempestade Mental continue, “nas mãos daqueles que quiserem fazer parte dela e a desenharem, com temas sempre actuais, e inspire sempre à acção e à reflexão nem perca a sua utilidade e validade junto de quem participa nela”.

Culturgest. Qua 27. 16.30. Entrada livre, mediante levantamento de bilhete

+ Estrela ressuscita a sua casa do jardim como centro cultural de bairro

+ O quartel mais vivo da cidade conta os dias para o fim – e entra em festa