Cupcakes, cocktails e refeições a toda a hora na nova Tease no Cais do Sodré

Os cupcakes são o bolo mais famoso da Tease mas na rua de São Paulo, no Cais do Sodré, onde acaba de abrir uma nova pastelaria, além da tentadora montra de bolos que vai mudando, servem refeições todo o dia e têm uma carta de cocktails para entrar no ritmo da zona.

Fotografia: Manuel Manso

“O conceito aqui é um bocadinho diferente [da loja na Praça das Flores] porque nos quisemos adaptar à zona, fazer jantares, servir cocktails”, diz Ana Cardoso, a responsável da Tease. Estão cá os inevitáveis cupcakes – quatro a cinco variedades por dia, com massas, recheios e coberturas coloridos (2,20€ cada) –, os brownies e o bolo de chocolate à fatia. Mas também há um menu de pequeno-almoço com iogurte com fruta e granola, uma bebida quente, uma torrada ou croissant (5€), opções à carta de brunch, como as tostadas de abacate e ovo (5,50€) e batidos com um aspecto tão guloso quanto decadente.

Fotografia: Manuel Manso

Há ainda petiscos, das quesadillas às tábuas de queijos e enchidos, e pratos principais como linguine com pesto (8,80€), rolinhos de frango (8,50€) ou lasanha vegetariana de cogumelos (8,50€).

Na carta de bebidas há o cocktail da casa – um mojito de frutos vermelhos servido em jarro “que dá para duas pessoas” (6€) – e outras opções mais clássicas, como o vinho a copo (2,80€).

Fotografia: Manuel Manso

Fotografia: Manuel Manso

O espaço é pequenino e estreito (tem capacidade para cerca de 25 pessoas) mas mantém a imagem de marca da Tease, com os seus lustres e flores a pender do tecto e paredes pinceladas a azul – a mesma decoração que tem desde a primeira morada, no Bairro Alto. Mudou-se depois para a Praça das Flores, onde a vida de bairro do Príncipe Real introduziu os menus de almoço (com prato e sopa), mas o prédio onde estavam foi vendido e a “má sorte” acabou por ser uma boa notícia – além deste novo espaço no Cais do Sodré, vão abrir outro na Rua Poiais de São Bento.

Rua de São Paulo, 160 (Cais do Sodré). Seg-Qua 09.00-23.30, Qui-Sáb 09.00-00.30, Dom 10.30-23.30.