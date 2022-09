D. Fernando II e Rossini encontram-se em destaque no Festival de Sintra

D. Fernando II, o Rei Artista como ficou conhecido, foi um dos principais impulsionadores do movimento romântico em Portugal. Em sua homenagem, a 56.ª edição do Festival de Sintra é dedicada à música do romantismo. Entre 23 de Setembro e 9 de Outubro, a programação vai estender-se a vários espaços do concelho, como o Centro Cultural Olga Cadaval, o Palácio Nacional de Sintra, o Chalet da Condessa D’Edla e o Salão de Galamares, entre muitos outros.

“Esta é mais uma grande edição deste festival multifacetado que, sob orientação de Gabriela Canavilhas desde 2018, tem acrescentado valor e promovido a descentralização de espaços”, considera o presidente da autarquia, Basílio Horta, que assume o compromisso em trazer as pessoas aos palácios e salas de espectáculos mas também em “levar a cultura onde as pessoas estão e vivem”.

Programado para o Centro Cultural Olga Cadaval, o concerto inaugural, às 21.00 de dia 23, ficará a cargo da mezzo-soprano búlgara Vesselina Kasarova, que interpretará obras de compositores contemporâneos de D. Fernando II, como Gioachino Rossini. “Nesta edição D. Fernando II e Rossini são as grandes estrelas do festival. A programação é dedicada a esta magnífica ligação entre os dois. Rossini está presente em momentos importantes da vida da família real relacionados com D. Fernando II”, esclarece a directora artística, Gabriela Canavilhas.

No dia seguinte, 24 de Setembro, há uma conferência-concerto, às 17.00, com a musicóloga Luísa Cymbron, a soprano Carla Caramujo e o pianista João Paulo Santos, no Chalet da Condessa d’Edla. No mesmo dia, às 21.00, convida-se o público para um serão musical no Palácio Nacional de Sintra.

Já no domingo, 25, destaca-se o concerto de David Fray, às 21.00, no Centro Cultural Olga Cadaval. Pela primeira vez em Portugal, o pianista francês dirige a partir do piano os concertos para 2, 3 e 4 pianos de J. S. Bach, com os pianistas Audrey Vigoureux, Emmanuel Christien e Jacques Rouvier, e a Orquestra de Câmara Portuguesa. À mesma hora, decorre também um serão musical, mas na Sociedade Recreativa de Almoçageme.

A programação, que se estende até 9 de Outubro e pode ser consultada online, conta ainda com concertos do pianista Jeffrey Swann (Sex 30, 21.00), no Palácio de Queluz; do pianista Alexander Gavrylyuk (Dom 2, 21.00), no mesmo local; e a ópera L’occasione fa il ladro (Sáb 8-Dom 9, 21.00), no Centro Cultural Olga Cadaval, com música de Gioachino Rossini, versão portuguesa dos recitativos de Alexandre Delgado e direcção musical de Pedro Carneiro.

Sintra, vários locais. 23 Set-9 Out. 10€-15€. Algumas propostas são gratuitas, mediante reserva e levantamento de bilhete.

