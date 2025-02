Da infância à depressão. Este ano, vamos poder ler mais sobre quem foi Joan Didion

‘Notes to John’ é uma obra póstuma da jornalista e escritora, que inclui os relatos das suas sessões de terapia. É publicado em Portugal no segundo trimestre deste ano.

Joan Didion morreu em Dezembro de 2021. Mas, mesmo depois da sua morte, há novas palavras da premiada jornalista e escritora norte-americana para ler. Notes to John é a sua obra póstuma, que vai ser publicada já este ano em Portugal, pela Infinito Particular.

É "uma descoberta literária extraordinária que revela Joan Didion na sua forma mais íntima e vulnerável. Publicar esta obra em Portugal é uma honra, reafirmando o legado de uma das escritoras mais brilhantes do nosso tempo", pode ler-se no comunicado da editora. O livro, descoberto após a morte da autora de O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis, sai no segundo trimestre deste ano, sob a chancela Cultura Editora. A versão original é publicada pela Knopf, em Abril.



Encontrado num móvel junto à sua secretária, Notes to John é um diário em que Didion relata as sessões com o seu psiquiatra. Os relatos que começam em 1999 são endereçados ao marido, John Gregory Dunne, que viria a morrer em 2003, e debruçam-se sobre o alcoolismo, a adopção, depressão, a relação com a filha Quintana, o trabalho e a sua infância.

