Da joalharia à pintura moderna, vem aí a Feira de Outono

Peças de joalharia, pratas, pintura contemporânea e moderna, escultura, arte sacra e faiança, mobiliário e porcelanas. É esta a amostra de antiguidades e arte que vai poder encontrar na quinta edição da Feira de Outono. Com lugar na Sociedade Nacional de Belas Artes, o evento organizado pela APA - Associação Portuguesa de Antiquários regressa entre os dias 13 e 17 de Novembro.

O evento dedicado à arte contemporânea e às antiguidades reúne um total de 17 antiquários e galeristas portugueses, que apresentam “peças únicas e criteriosamente seleccionadas para uma feira, que já faz parte da agenda cultural de Lisboa”, tal como refere a organização em comunicado.

Consagrados internacionalmente com as suas pinturas, destacam-se Sonia Delaunay, Paula Rego, Vieira da Silva e Manuel Cargaleiro. Pedro Cabrita Reis e Fernando Daza marcam presença no segmento da arte contemporânea, com destaque ainda para obras de Júlio Resende, João Vieira e Rogério Ribeiro. Luiz Ferreira, Manuel Alcino, e outros, trazem peças em prata portuguesa.

A par de todas as obras e antiguidades presentes na feira, a direção da APA sublinha que o objectivo passa por “promover e aprofundar a abertura a diversas manifestações artísticas, possibilitando o diálogo entre o antigo e o contemporâneo”.

Rua Barata Salgueiro, 36 (Avenida). 13-17 Nov. Qua-Dom. 15.00-21.00. 12€ (o bilhete duplo custa 20€)

