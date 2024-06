Da noite para o dia: passeios num parque dividido entre a arte e a natureza

É coisa valente: vão ser sete horas de caminhadas (não exigentes), ao encontro das sete instalações artísticas que os participantes deste Paisagens Partilhadas vão apresentar na Quinta do Pisão. Artistas, instituições culturais e investigadores europeus com preocupações ecológicas e sociais desenvolveram uma reflexão sobre as noções de arte, paisagem e território, e o resultado disso vai poder ser visto e vivido nos próximos fins-de-semana 29 e 30 de Junho e 6, 7, 13 e 14 de Julho na Quinta do Pisão, 13 hectares de paisagem que têm vindo a ser regenerados desde o fim do século XX, em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais.

Para a edição de 2024, Stefan Kaegi, encenador suíço e membro do colectivo Rimini Protokoll, e a curadora Caroline Barneaud, do Théâtre de Vidy, convidaram dez artistas de países europeus para partilharem a sua visão da paisagem natural: Chiara Bersani e Marco D’Agostin (Itália), El Conde de Torrefiel (Espanha), Sofia Dias e Vítor Roriz (Portugal), Begüm Erciyas e Daniel Kötter (Turquia, Bélgica, Alemanha), Stefan Kaegi (Alemanha, Suíça), Ari Benjamin Meyers (Alemanha) e Émilie Rousset (França).

Chloe Cohen Paisagens Partilhadas

A participação portuguesa vai incluir a Orquestra de Câmara Portuguesa – Marta Vilaça (flauta), Álvaro Correia Pinto (saxofone tenor e soprano), Rita Nunes (saxofone alto e barítono), Tiago Pagaimo (trombone), Carolina Godinho (trompete) e João Aibéo (tuba e direcção musical) – e pessoas com as mais diversas profissões, de tractorista a meteorologista, psicanalista ou técnico florestal, o que só faz aumentar a expectativa sobre o que aí virá.

O Paisagens Partilhadas é um projecto do Performing Landscapes, consórcio europeu a que a Culturgest pertence, sendo a co-produtora desta apresentação em Portugal. É no seu site que pode saber mais sobre o evento e comprar bilhetes. Com grande coerência, a organização desaconselha "vivamente" o uso de viatura própria para chegar ao local, pelo que faculta a viagem gratuita de ida e volta de autocarro, de Lisboa (Culturgest, 14.00) ou Cascais (estação de comboios, paragem de autocarro M44, 14.30). Além do bilhete (10€), pode ainda adquirir online uma lancheira com um de três menus (salmão, frango ou vegetariano), por 10€ adicionais. O percurso tem sete horas (15.00-23.00) com intervalo para um piquenique (às 19.30), em que haverá água, sumos, fruta e bolos fatiados, distribuídos gratuitamente.

