Da televisão para o palco: ‘Bluey’ chega a Lisboa em Novembro

O Pai (e todos os pais que nos lêem) sonha a semana inteira com aquele momento de descanso ao domingo, mas a 30 de Novembro a Bluey e a Bingo não vão deixar: é o dia que sobem ao palco do MEO Arena. A peça de teatro adaptada da popular série infantil estreia-se em Portugal, depois de passar pela Austrália, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, com uma história original escrita por Joe Brumm (criador de Bluey) e uma nova música composta por Joff Bush (o autor do orelhudo genérico).

"Marionetas impressionantes, cenários icónicos, actores ao vivo e música totalmente nova" são as promessas da promotora do espectáculo apresentado pela BBC Studios e Andrew Kay, em parceria com a Windmill Theatre Company. A famosa família Heeler, composta por quatro cães adoráveis (o Pai, a Mãe, a Bluey e a Bingo) estará toda presente, "num dia repleto de aventuras, desde o amanhecer até à hora de dormir."

Os bilhetes já estão à venda e custam entre 34€ e 85€ – os mais caros não só dão acesso aos melhores lugares da sala, como incluem meet & greet de 60 minutos no final do espectáculo (com direito a fotografia e brinde).

A série original, criada em 2018, tem três temporadas – todas disponíveis na plataforma de streaming Disney+. A partir de segunda-feira, dia 7 de Outubro, há novos mini-episódios para ver.

MEO Arena (Parque das Nações). Dom, 30 Nov, 11.00. 34€-85€

