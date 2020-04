Dança Portugal: um festival virtual para celebrar quem dança

O Dança Portugal tem a curadoria da escola de dança Jazzy e é de acesso livre. Durante três dias celebra-se e discute-se a dança em Portugal.

O Dia Mundial da Dança assinala-se na próxima quarta-feira com um festival dedicado a todos os amantes da modalidade. Entre 28 e 30 de Abril, haverá aulas de dança, palestras, mesas redondas, sessões de música, mostras coreográficas e espectáculos através da Internet.

Este evento online conta com inúmeras escolas, academias e universidades como parceiros. A programação tem início na quarta-feira, às 11.30, com uma aula de barra de chão e continua até às 17.30, com sessões de meia hora, dedicadas aos mais variados estilos.

Haverá conversas com profissionais da área, sobre gestão de carreira, alimentação, a dança no ensino superior, ou finanças.

Também haverá mesas redondas, abertas à participação do público, em que se irá discutir como se irão realizar a partir de agora espectáculos e eventos culturais, ou como bailarinos em todo o mundo estão a lidar com a pandemia. Para participar, deverá preencher um formulário no site.

Por fim, haverá sessões de música com DJs, a partir das 22.00.

