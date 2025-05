Das galerias às oficinas, durante cinco dias, Lisboa vai respirar design

Com mais espaços e a chegar a novos bairros da cidade, a Lisbon Design Week regressa para cinco dias de portas abertas, num roteiro que vai abranger quase uma centena de participantes e cerca de 250 criativos. A decorrer entre 28 de Maio e 1 de Junho, o roteiro dá a oportunidade de ver de perto o melhor design que se faz (e se mostra) na cidade.

Ateliers, estúdios criativos, lojas, galerias, gabinetes de arquitectura e de design de interiores, escolas, espaços privados, hotéis, entre outros. A lista é extensa e abrange 95 locais da cidade, disponíveis para serem visitados gratuitamente pelo público e com alguns eventos programados para a ocasião, nomeadamente exposições, workshops, lançamentos, conversas e projecções.

DR Atelier Mateus, Marvila

Outra das novidades deste ano é a expansão da Lisbon Design Week na cidade. Pela primeira vez, vai abranger espaços na zona da Ajuda, Belém e Restelo, bem como do Beato e Marvila. Se na primeira o público é desafiado a conhecer de perto o trabalho em cerâmica de Carlos Manuel Gonçalves e do Sal Atelier, a escultura de Jéssica Ilfu-Soi ou os projectos residentes do Estúdio Nuba, na segunda abrem-se a portas do Atelier Mateus, uma carpintaria repleta de sangue novo, mas também do Luso Collective, entre outras estruturas.

A agenda também se afigura concorrida. Destaque para as exposições "Sobre a Mesa", no Arquivo Aires Mateus, "Young Design Generation Open Call", no MUDE, e "Perspectives of Belonging", na Novobanco Gallery, mas também para o lançamento de uma cadeira desenhada por Pedro Cabrita Reis, na QuartaSala.

No ano em que o roteiro ganha uma dimensão inédita, também o site do evento foi melhorado. A partir de meados de Maio, os visitantes poderão personalizar e planear o itinerário com base nos seus interesses, além de aceder a toda a programação e lista de espaços incluídos no roteiro.

Vários locais. 28 Mai-1 Jun. Entrada livre

