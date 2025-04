Das receitas de família nasceram as cookies do Mabel's. Vão do red velvet ao chocolate do Dubai

Tânia Marvão já fazia bolachas há muitos anos e por isso decidiu abrir, com o parceiro, o Mabel's. Há vários sabores, entre eles pistáchio, red velvet e Oreo, além do famoso chocolate do Dubai.

Junto à Avenida de Roma, numa pequena rua residencial, nasceu um novo café de cookies. Tem uma mesa à entrada, está decorado em tons de vermelho, cinzento e branco, é acolhedor e chama-se Mabel’s. Na cozinha, aberta para o espaço, encontramos Tânia Marvão, responsável por criar as combinações de sabores e fazer a massa. “Isto é uma ideia antiga porque é uma coisa que a Tânia, a nossa chefe de receitas, gosta e faz há muito tempo”, conta-nos António Santos, que, com Tânia, é proprietário do Mabel’s. As bolachas não são ao estilo americano, finas e crocantes, são antes altas e bem recheadas. Os sabores vão dos clássicos aos mais experimentais, como red velvet e Oreo ou chocolate do Dubai.

Rta Chantre

O Mabel’s abriu no passado mês de Janeiro. A ideia surgiu há um ano e meio, quando o casal começou a testar e melhorar as receitas, que Tânia foi desenvolvendo a partir do receituário familiar. “Sempre gostou de fazer e foi sempre melhorando as receitas. Ela tem influências americanas e portuguesas das avós, que estão ali [aponta para as fotografias da avó materna e paterna de Tânia, emolduradas na parede], e também foi dando alguns toques pessoais”, explica António, que além de gerir a operação, é designer e, por isso, também se encarregou de toda a parte estética do negócio. A ajudar o casal, está ainda o filho da co-proprietária, Tiago Santarosa.

Rita Chantre

É um café pequeno e familiar, que vai buscar o seu nome à bisavó de Tânia, que se chamava Mabilia, e onde tudo é feito de raiz, da massa das bolachas aos recheios. “Nós aprimoramos pelos produtos, nunca é de compra. Desde o chocolate ao pistáchio ou aos outros ingredientes que usamos. É essencial para termos uma boa bolacha – bons produtos, boa matéria-prima”, garante António, destacando como, até chegar às bolachas que tem à venda, foram precisos vários testes para perceber quais eram as melhores combinações.

Rita Chantre Tânia Marvão a fazer a massa das bolachas

“Tentamos fugir ao que há, tentamos inovar e ver o que é que gostamos e o que é que podemos oferecer de diferente”, continua. Todos os meses, há uma nova bolacha, como é o caso da de tiramisù ou da de quatro tipos de chocolate, que se juntam àquelas que fazem sempre parte do menu, como a de pepitas de chocolate (3,60€), a de red velvet e Oreo (4€), a de pistáchio (4,50€) ou então a de chocolate do Dubai (4,50€). “[A cookie de chocolate do Dubai] há desde a abertura, portanto já temos há bastante tempo, ainda antes deste movimento estranho em Portugal. Agora, há mais procura, até porque, inicialmente, quem comprava nem sabia o que era”, diz.

Rita Chantre Cookie de chocolate de Dubai

No que toca a bebidas, há chá (3€), chocolate quente (3€), cappucino (2,70€) e lattes de caramelo salgado (3,50€), mocha (3,50€) e de red velvet (3,80€). Mas o que as pessoas vêm mesmo à procura é das cookies. Todos os dias, são confeccionadas e vendidas mais de 200 bolachas e, por isso, o proprietário já anda à procura de um segundo espaço maior, apenas para produção. “Não temos muita gente, ainda estamos a começar, embora esteja a correr muito bem até agora. Estamos numa fase de crescimento, aliás com dores de crescimento, mas já estamos a tratar da mudança. Não vamos sair daqui, mas queremos ter um espaço para a confecção, para conseguirmos fazer aquilo que ainda não conseguimos”, explica António.

No futuro, há vontade de abrir mais espaços, como este primeiro, não só no centro de Lisboa. Até lá, é no número 32 da Travessa Henrique Cardoso que vai encontrar as cookies da Mabel’s.

Travessa Henrique Cardoso, 32 (Roma). Ter-Sáb 12.00-19.00

