De “apagão” a “vacina”, reveladas as dez candidatas a Palavra do Ano

Dois mil e vinte foi ano de “saudade”, como consequência do distanciamento físico imposto para combater a pandemia. Agora, a Porto Editora promove outra votação para eleger a Palavra do Ano, desta vez a de 2021. Em mais um ano marcado pela crise pandémica e pelos seus impactos no tecido económico e social, as dez candidatas são: “apagão”, “bazuca”, “criptomoeda”, “mobilidade”, “moratória”, “orçamento”, “podcast”, “resiliência”, “teletrabalho” e “vacina”.

“Construída com base nas sugestões feitas através do site da Palavra do Ano, nas pesquisas efectuadas no Dicionário da Língua Portuguesa na Infopédia e no trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa, levado a cabo pela Porto Editora, esta lista de dez palavras contribui para traçar um retrato dos acontecimentos que vão marcando a vida colectiva do país”, lê-se em comunicado da Porto Editora.

A Palavra do Ano é uma iniciativa da Porto Editora, que se realiza desde 2009, para “sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam”. A votação decorre online, no site da Palavra do Ano, até 31 de Dezembro. O vocábulo vencedor será anunciado nos primeiros dias de Janeiro de 2022.

