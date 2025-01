De Beethoven a Piazzolla: Orquestra Metropolitana de Lisboa instala-se no Tivoli

O Tivoli BBVA dá novamente as boas-vindas à Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), este domingo, 26 de Janeiro, para o primeiro de quatro concertos programados em 2025 nesta sala de espectáculos. O reportório a apresentar até Junho é vasto, mas para já o mote é "Haydn Por Um Dia", dando sequência à homenagem prestada ao compositor clássico, em Setembro último, com o espectáculo "Ao Estilo de Haydn".

Desta feita, o alinhamento inclui a trilogia de sinfonias que o austríaco designou por A Manhã, A Tarde e A Noite, misturando em palco a música com a ilustração. A par das solistas Sally Dean (oboé), Lurdes Carneiro (fagote), Ana Pereira (viola) e Catarina Gonçalves (violoncelo), o ilustrador António Jorge Gonçalves vai desenhar o acompanhamento em tempo real.

A saga de concertos da OML no Tivoli estende-se até 15 de Junho, dia em que será apresentado o espectáculo "Oito Estações", que viaja entre Veneza e Buenos Aires e resulta da adição entre As Quatro Estações, de Vivaldi, e as Quatro Estações Portenhas, de Piazzolla, sob a direcção musical (e o violino) de Ana Pereira.

Até lá, haverá ainda dois outros concertos. O primeiro a 24 de Feveiro, com "Folk", em que o compositor Vasco Mendonça "dá voz a palavras que atravessam o Atlântico, nos poemas de Tracy K.Smith e Terrance Hayer", adianta a OML em comunicado. A 17 de Março, "Beethoven no Feminino" inclui uma recriação do segundo andamento da Sétima de Beethoven, pela maestrina Teresa Riveiro Böhm, assim como um concerto composto por Anne Victorino d’Almeida, já com a flautista Janete Santos.

Os bilhetes para cada espectáculo custam entre 10€ e 20€.

