De cães perdidos a dicas de bem-estar, Lisboa vai ter um portal dedicado a animais

A partir de terça-feira, 19 de Novembro, Lisboa vai contar com uma página digital dedicada ao bem-estar dos animais, a partir da qual será possível aceder a informação como animais perdidos e encontrados, dicas e sugestões tendo em vista o bem-estar animal ou um directório com diferentes serviços disponíveis no município.

O Lisboa.Pet é o novo endereço lançado esta semana numa iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que envolve a Casa dos Animais de Lisboa, o LXCras – Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa, a Quinta Pedagógica dos Olivais e a Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa. O principal objectivo, informa a CML, é "sensibilizar os lisboetas para a importância do bem-estar animal, erradicando práticas intoleráveis como o abandono, os maus-tratos ou a sua utilização em situações abusivas".

"Acreditamos que o bem-estar dos animais é uma condição indispensável para uma cidade mais harmoniosa e inclusiva e este é um princípio que estamos empenhados em promover junto da comunidade. A Lisboa que ambicionamos e que estamos a construir, com uma série de investimentos nesta área e com iniciativas como a do portal Lisboa.Pet, é uma Lisboa que cuida dos seus animais", refere o presidente da CML, Carlos Moedas, em comunicado.

