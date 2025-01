De Carnide ao Alto de São João, há oito novas docas Gira prontas a usar em Lisboa

São estações em pontos centrais, junto a serviços ou em zonas de residência, que fazem a diferença na mobilidade. A rede de bicicletas partilhadas Gira acaba de expandir-se em sete freguesias de Lisboa, com oito novas estações, comunica a Emel através das redes sociais.

Das novidades fazem parte a entrada em funcionamento da estação na renovada Parada do Alto de São João, aumentando para quatro as estações na Penha de França. Também a zona da Universidade da Lusíada, em Belém, ganhou uma nova estação, com 16 docas, e as instalações da Universidade Católica, na Rua Azevedo Neves, em São Domingos de Benfica, têm agora uma estação com 15 docas.

A freguesia das Avenidas Novas ganha duas estações Gira de uma vez, na Rua Soeiro Pereira Gomes, bairro do Rêgo, e no cruzamento entre a Avenida Álvaro Pais e a Rua da Cruz Vermelha. Já em Carnide, o Largo da Luz, onde todos os anos se realiza a famosa Feira da Luz, foi a localização escolhida para a ampliação da rede.

Outra das estações agora a funcionar é a do Areeiro, à entrada do Parque Urbano do Vale da Montanha e junto aos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, na Avenida Afonso Costa. Por último, nos Olivais, a nova estação situa-se entre a Alameda da Encarnação e a Rua da Portela, junto ao jardim.

Com a abertura das novas estações, as Gira passam a ter 185 pontos de partilha de bicicletas em Lisboa. Ainda este ano, durante o primeiro semestre, está previsto chegarem à Ajuda e a Santa Clara, marcando assim presença nas 24 freguesias da cidade. Até ao final de 2025, a previsão avançada pela Emel é de que a Gira terá 193 estações (um número que poderá ser ultrapassado, já que, sabe a Time Out, estão em processo de instalação mais de dez estações na cidade). Durante o ano passado, abriram 22 novas estações, nas freguesias de Carnide, São Domingos de Benfica, Belém, Penha de França, Estrela, Marvila, Avenidas Novas e Areeiro.

