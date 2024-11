De dez cantos a dez episódios, série ‘Os Lusíadas’ vai da tasca ao ringue de boxe

Beatriz Batarda, Inês Vaz, Carla Gomes, Rita Cabaço, Maria João Luís, Mónica Calle, Sandra Hung, Cirila Bossuet, Inês Castel-Branco e Carolina Amaral. Foram estes os nomes escolhidos para darem voz à obra-prima da literatura nacional. Os Lusíadas, poema épico escrito por Luís de Camões e publicado em 1572, será integralmente interpretado numa série dividida em dez episódios, tantos quantos os cantos que o compõem. Estreia esta quinta-feira e a cada semana há um novo episódio.

Produzida no âmbito das celebrações que assinalam os 500 anos do nascimento de Camões, esta é uma ideia original de Daniel Gorjão, encenador e programador de artes performativas na RTP2, que encontrou inspiração no documentário 8816 Versos (2013), realizado por Sofia Marques. Um filme que regista o trabalho do actor António Fonseca que há mais de uma década decidiu decorar Os Lusíadas, de fio a pavio. A apresentação final aconteceu em 2012, na cidade de Guimarães, ano em que o berço de Portugal foi Capital Europeia da Cultura.

Desta vez, a epopeia será divida por dez cantos, dez actrizes e dez cenários “que de alguma forma fazem um retrato do país, em estreita ligação ao conteúdo de cada canto”, explica Gorjão em comunicado. O projecto, acrescenta, procura responder a uma pergunta: “Qual a reflexão, nos dias de hoje, de um texto com quase 500 anos?”. Trazer o texto para o presente e colocá-lo em diálogo “com a sociedade e o país numa era pós-colonialista” é o principal exercício desta produção que também pretende tornar “diferente e mais acessível a forma como nos relacionamos com a escrita de Luís de Camões”. A realização ficou a cargo de Patrícia Couveiro.

RTP2. Estreia a 7 de Novembro (Qui) às 23.00

