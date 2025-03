De jardim a anfiteatro. Há 12 ideias a votação para debaixo deste viaduto, no Lumiar

Até 14 de Março, os residentes do Lumiar com mais de 18 anos podem escolher até três projectos para o espaço vago sob o Eixo Norte-Sul.

De que forma se pode aproveitar o espaço sob um viaduto? Entre a Rua Manuel Valadares e a Azinhaga da Cidade, no Lumiar, para onde chegou a estar projectado um parque de veículos rebocados pela Emel, as ideias são várias: um parque infantil; um campo polidesportivo (para basquetebol e futebol); um ginásio ao ar livre; um jardim público; um parque de skate; um parque canino; uma fonte luminosa ou sistema de jogos de água; um jardim sensorial; um anfiteatro; uma pista de radiomodelismo; uma parede de escalada; ou um campo de mini-golf. As propostas agora em cima da mesa resultam do processo de participação pública que decorreu entre 20 de Dezembro e 15 de Janeiro, através do qual a Junta de Freguesia do Lumiar (JFL) recebeu "mais de 100 propostas".

Os residentes com mais de 18 anos podem escolher até esta sexta-feira, 14 de Março, as três melhores ideias (tanto na sede da Junta como online, através do balcão virtual do organismo), sendo que os três projectos mais votados "serão implementados", garante, por escrito, à Time Out, a JFL. Além das ideias escolhidas, o espaço vai contar com os seguintes "equipamentos essenciais": arte urbana, wi-fi gratuito, mobiliário urbano, parque para bicicletas, espaço verde, paredes purificadoras de ar e instalações sanitárias, acrescenta o organismo.

Espaço para carros ou para os cidadãos?

Esta é, porém, a segunda fase de transformação do espaço. A primeira arrancou em Julho de 2024, a cargo da Emel. Na globalidade, considera a Junta, trata-se de "uma das intervenções mais significativas na zona central do Lumiar", abrangendo uma área de 29.300 metros quadrados. Entre os pontos-chave estão a requalificação das ruas e passeios (agora mais largos), a plantação de 32 árvores, a construção de uma ciclovia e a criação do Parque Navegante de 165 lugares (obra da Emel).

O processo remonta a Outubro de 2023, na sequência de a Junta se ter insurgido (desde o início do actual mandato, em 2021) contra a criação de um parque de rebocados no terreno debaixo do Eixo Norte-Sul. "O espaço deveria ser para usufruto da população, com equipamentos desportivos e/ou culturais, uma vez que a freguesia apresenta uma grande carência deste tipo de infra-estruturas", explica o organismo. Com a criação de uma comissão de acompanhamento, composta por membros de todas as forças políticas com assento na Assembleia de Freguesia e pela Associação de Moradores e Empresários do Lumiar Centro, começou a discussão sobre o que poderia, então, acolher aquele local.

As ideias vencedoras serão divulgadas através das redes sociais e do site da JFL. Depois, é deitar mãos à obra.