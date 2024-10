De Leça da Palmeira para o estrelado Encanto para um jantar vegetariano a quatro mãos

Diogo Formiga convidou David Jesus, do Seiva, em Leça da Palmeira, para um jantar no Encanto, o restaurante com uma estrela Michelin de José Avillez. Marcado para dia 30 de Outubro, está prometido “um jantar memorável a quatro mãos, dedicado aos vegetais”.

No Chiado, ao lado do Belcanto, José Avillez abriu o Encanto com o intuito de mostrar que há um mundo por desbravar na alta cozinha em torno dos vegetais e a prova é que a estrela chegou em menos de um ano. Para a cozinha, Avillez apontou Diogo Formiga que, além de chef, é também biólogo e explora, como poucos, o potencial de cada ingrediente – não trabalhar com carne ou peixe é, na verdade, um dos seus maiores trunfos. Em Leça da Palmeira, não é muito diferente o trabalho que David Jesus tem levado a cabo no Seiva.

Para o jantar em Lisboa, a dupla de chefs vai preparar um menu de degustação com 12 momentos, entre os quais se servirá pratos como um chawanmushi (uma espécie de pudim japonês salgado) de raiz de aipo e trufa, a “laksa do Seiva”, inspirada na tradicional sopa da Malásia, ou uma “alheira” vegetal, gema e kale. Na sobremesa, uma combinação já clássica do Encanto: pinhão, shiso, chocolate e limão.

Em comunicado, Diogo Formiga elogia o trabalho de David Jesus, “um profissional muito dinâmico e com um percurso extraordinário”. “O Encanto em Lisboa e o Seiva no Porto são dois restaurantes em diferentes zonas do país que exploram o mesmo caminho: o mundo vegetal”, aponta ainda o head chef do Encanto. Já David Jesus não tem dúvidas de que “cozinhar no Encanto representa uma ode ao mundo vegetal”. “Duas identidades e visões de cozinha que se fundem numa só, na qual as plantas são as estrelas”, destaca o chef do Seiva.

O menu tem o valor de 150€ por pessoa, sem bebidas. Há, no entanto, um pairing pensado para o momento, “com vinhos portugueses representativos do país, de norte a sul e Ilhas, de pequenos produtores”, disponível por 90€. O pairing não alcoólico (85€) inclui fermentações e infusões, criadas pelos dois restaurantes.

