De ‘Viagem a Tóquio’ a ‘O Rapaz e a Garça’: Cinema São Jorge mostra cinema japonês

Até Outubro, Portugal marca presença na Expo Osaka – a versão japonesa da Exposição Mundial que passou por Lisboa em 1998 – e o Cinema São Jorge aproveita a boleia para trazer a sétima arte nipónica para Portugal. O Ciclo de Cinema Japonês acontece entre 5 e 7 de Junho, sempre na Sala 3, e os bilhetes custam apenas 2€ por sessão.

Trata-se de uma pequena mostra de cinema, em que a cada sessão é exibida uma curta e uma longa-metragem, com uma excepção: Os Sete Samurais (1954) – agendado para as 21.30 de 6 de Junho, uma sexta-feira – clássico de Akira Kurosawa com 207 minutos de duração. E uma obra vencedora do Leão de Prata no Festival de Veneza, sobre um grupo de samurais que, no Japão do século XVI, ajuda os habitantes de uma aldeia a defenderem-se de bandidos. Nesse mesmo dia, mas às 18.30, a programação avança umas boas décadas para a longa-metragem de animação O Rapaz e a Garça (2023), de Hayao Miyazaki, vencedora de mais de três dezenas de prémios, entre eles um Óscar, um BAFTA ou um Globo de Ouro. A curta de animação A Japanese Boy Who Draws (2018) faz o aquecimento.

Na quinta-feira, o ciclo começa com Viagem a Tóquio (1953), que acompanha um casal de idosos mal recebido numa visita aos filhos, numa sessão que arranca às 18.30 com a curta-metragem Mount Head (2002), animação de Kôji Yamamura nomeada aos Óscares. Às 21.30, o Cinema São Jorge aposta no terror psicológico de Audition (1999), de Takashi Miike; numa sessão que começa com a curta-metragem The Widow (2018), de Kenjo McCurtain. O ciclo termina no sábado com alguns dos mais populares filmes nipónicos do século XXI. Primeiro com a longa de animação A Viagem de Chihiro (2001), que valeu o primeiro Óscar a Hayao Miyazaki; precedida da curta animada Will Hatching Day Come? (2015), de Chayanit Kiatchokechaikul. A segunda sessão conta com o filme Drive My Car (2021), de Ryûsuke Hamaguchi, vencedor de Melhor Filme Internacional nos Óscares, onde também esteve nomeado nas categorias de Filme, Realização e Argumento. Automation (2017), de Kenjo McCurtain, é a curta-metragem que dá início a esta última sessão.

Cinema São Jorge. Avenida da Liberdade, 175. 5 a 7 de Jun (Qui-Sáb) às 18.30 e 21.30. Bilhetes: 2€

