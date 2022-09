De Viseu para a capital, com uma missão: Cervejaria Antártida quer mais lisboetas na Praça do Comércio

A esplanada pode ser vistosa, com quase 300 lugares, mas o que chama mais a atenção quando visitamos a Cervejaria Antártida, o novo restaurante de “seafood, beef & cocktails” (marisco, carne e cocktails), como se pode ler no logótipo, é o interior. Com um pé alto, paredes pintadas de azul, reflexos de luz e criaturas marinhas da Bordallo Pinheiro a ornamentarem o espaço, parece que mergulhamos no fundo do mar, sem sair da emblemática Praça do Comércio. “Tivemos uma preocupação especial com a arquitectura. Tentar evocar a questão do mar, do peixe, do marisco. Trazer uma marca portuguesa para esta parte da cidade que é muito turística”, explica Jorge Costa, do Grupo Visabeira, que detém o espaço em Lisboa e também a casa-mãe, em funcionamento desde 2005 no Palácio do Gelo, em Viseu.

Mariana Valle Lima

Não é estranhar, então, que na ementa se encontre peixe e marisco, mas também carne e uma seleção de cervejas artesanais — uma receita vinda da região Centro do país. Os clássicos da casa mantêm-se, mas esta chegada a Lisboa vem acompanhada de novidades. “Adaptámos um pouco a carta ao mercado lisboeta. Trouxemos os bifes, os mariscos, a francesinha, mas temos mais tapas. Em Viseu não há tanto”, conta o responsável. O choco frito com maionese de lima e coentros (12€) e a tábua Lisboa, com queijos, presunto ibérico, enchidos, frutos secos, uvas e crackers (24€) são alguns destes petiscos.

Apesar do destaque dado aos pratos para partilhar, a Cervejaria Antártida continua a querer ser “um local de referência para comer boa carne e bom marisco”. O camarão à Laurentina (20€), que já vem do restaurante moçambicano Zambeze, também do Grupo Visabeira, e é preparado com a cerveja com o mesmo nome, original de Moçambique, é uma das opções mais populares. Nas carnes, não falta o tradicional bife da vazia à Antártida (15,50€), acompanhado com batatas fritas.

Ainda que o vinho e os refrigerantes também constem na carta, o destaque nas bebidas vai para a cerveja e para os cocktails. A Selecção 1927, da Super Bock, é a gama à disposição e é até possível pedir uma tábua de prova (6€) para experimentar todas as variedades. Os cocktails, como a caipirinha (7€), o negroni (7,50€) ou o mojito (8€), também são favoritos “durante o dia, na esplanada”, diz Jorge Costa.

Quem aqui pára são, regra geral, turistas, mas o responsável admite que existe “um esforço para trazer mais lisboetas à praça”. Este é o plano para um futuro breve. A longo prazo a ideia é ”expandir a cervejaria para outras localizações”.

Praça do Comércio nº 10 (Terreiro do Paço). Seg-Dom 12.00-23.00

