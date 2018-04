Dead Combo e Elas e o Jazz são as novas confirmação do EDP Cool Jazz

O festival que acontece em Julho na vila de Cascais, acaba de acrescentar mais dois nomes ao cartaz já bem composto com David Byrne, BadBadNotGood, Gregory Porter, Norah Jones, Van Morrison, entre outros. Assim está a 15ª edição.

Na semana em que vão editar o novo trabalho, Odeon Hotel, os Dead Combo são um dos novos nomes para o cartaz do EDP Cool Jazz, que irá decorrer durante grande parte do mês de Julho no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, em Cascais.

Desse novo trabalho já conhecemos “Deus Me Dê Grana”, canção onde parecem apostar numa composição musical mais densa, com direito a bateria e tudo. Os Dead Combo actuam a 17 de Julho no Parque Marechal Carmona, no mesmo dia dos canadianos BadBadNotGood. Noite em grande, portanto.

Depois, também as Elas e o Jazz, conjunto formado pelas cantoras Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, se juntam à festa (dia 20, como Gregory Porter, no Manuel Possolo).

É um novo projecto, que deu os primeiros sinais de vida no início do ano e que se classifica como uma recriação dos ambientes jazzísticos do bares nova-iorquinos e dos musicais da Broadway. Tudo em cheio para este EDP Cool Jazz, que promete ter a maior e melhor edição de sempre.

EDP Cool Jazz, 11 a 31 de Julho em Cascais.