Dear Breakfast abre em Alfama e serve pequenos-almoços em cenário postal

Em Alfama descansa-se o olhar e enche-se o estômago. O Dear Breakfast continua a crescer em Lisboa e já serve pequenos-almoços no número 16 do Largo de Santo António da Sé.

O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia e, para muitos, a mais aprazível. Julien Garrec sabia disso quando, em 2017, abriu o seu primeiro Dear Breakfast na rua das Gaivotas. “Cheguei a Lisboa há quatro anos. Vivia em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e foi um período de tempo interessante. Vários novos conceitos começaram ali: comer local, orgânico, esta nova maneira de beber café”, conta o francês.

Depois de uma versão mexicana, o Chérie Paloma – que entretanto fechou –, de um segundo Dear Breakfast, na Baixa, e de um pop-up num terraço em Santos, o conceito estreia-se num espaço mais amplo, em Alfama. “Apaixonei-me por este sítio. É no centro do centro de Lisboa. É lindo. Quisemos manter o design original do espaço, fizemo-lo apenas um pouco mais fresco”, comenta Julian enquanto aponta para as portas de estilo medieval e para os tectos antigos.

O espaço abriu há cerca de uma semana e ainda não está terminado. Faltam mesas e apontamentos decorativos, diz. Mas à semelhança das outras localizações, a estética é minimalista, com muito branco, plantas e mesas em mármore.

Gabriell Vieira

Na carta não faltam clássicos. “Não queremos fazer as coisas muito diferentes porque as pessoas conhecem-nos pelos ovos e tudo isso. É bom renovar o menu no geral, mas não queremos ir demasiado longe. É importante focarmo-nos naquilo que sabemos fazer correctamente”, sublinha.

Assim, de uma lista bem recheada destacam-se os famosos ovos benedict (10€), florentine (7.5€) e royal (10€). Também a avocado toast (8€), as panquecas doces (8€) e salgadas (10€), o croissant de salmão e queijo creme (5€), o guacamole (7.5€) ou a burrata (8.5€). A acompanhar há smoothies, sumos naturais, refrescos como kombucha e água de coco, chás da Companhia Portugueza do Chá, vários tipos de café e lattes, cocktails, vinho e cerveja. Há ainda um menu de pequeno-almoço completo (14€) ou brunch (20€).

Gabriell Vieira



Para já, o Dear Breakfast em Alfama está aberto todos os dias até às 17.00, mas pensam “estender o horário até às 20.00, talvez até mais tarde”, revelam. Afinal, quem diz que não podemos jantar um pequeno-almoço?

Largo de Santo António da Sé. Seg-Dom. 9.00-17.00. Vários preços.

