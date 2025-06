Defensores da ameaçada Ginjinha Sem Rival marcam concentração à porta de casa histórica

É uma casa histórica, fundada no final do século XIX e ainda nas mãos da mesma família, onde todos os fins de tarde e noites se juntam portugueses e estrangeiros, alguns religiosamente, para beber uma ginja e tentar, digamos assim, ampliar o significado do dia. Ou ainda "uma loja genuína e nossa, mas que pode deixar de o ser muito em breve", nas palavras da associação Fórum Cidadania Lx, que convocou uma concentração à porta da Ginjinha Sem Rival e Eduardino, na Rua das Portas de Santo Antão, para o dia 5 de Julho, sábado, a partir das 20.00.

A ameaça de despejo, que paira sobre a loja desde Março e que deriva da não renovação do contrato de arrendamento (que termina a 30 de Junho) por parte da empresa hoteleira alemã Europe Hotels International (EHI), que detém o prédio, é o motivo da concentração de solidariedade. Num comunicado enviado a 17 de Junho, a EHI indicou que "prevê manter a loja histórica Ginginha sem Rival, que funciona no edifício, renovando-a mas mantendo a traça original", por reconhecer "a importância cultural e simbólica da venda desta tradicional bebida na cidade". No entanto, a gestão do espaço ficaria sob a sua alçada, no âmbito da transformação do edifício (onde viveu o actor Vasco Santana) de apart-hotel para hotel de cinco estrelas. "A ‘ginginha’ continuará, assim, a ser servida tanto no local como no futuro hotel, como símbolo da identidade lisboeta, embora com gestão da EHI", pode ler-se.

A mudança de gestão levaria, assim, ao fim do ciclo da Ginjinha nas mãos da família de Nuno Gonçalves, actual proprietário da marca. Em declarações ao jornal Expresso, a 5 de Junho, o responsável explicou: “Esta é uma loja com história, fundada pelo meu bisavô em 1890, é importante para a identidade da cidade. Estamos neste edifício há 135 anos, e os investidores estrangeiros não podem chegar aqui e fazerem o que querem, senão qualquer dia é tudo corrido e deixa de haver comércio tradicional.” Apesar de terem decorrido negociações, algumas na presença de responsáveis da Câmara Municipal de Lisboa, que tentou mediar o processo (a Ginjinha é classificada pelo programa Lojas com História), as partes não chegaram a acordo, mas o proprietário diz que, findo o contrato, não abandonará o local.

O proprietário da EHI, Axel Gassmann, revelou ao mesmo jornal que propôs a Nuno Gonçalves “uma quantia em dinheiro pelo trespasse”, mas, para o gerente do negócio, “está fora de questão” aceitar as condições da empresa alemã. Porquê transformar a Ginjinha? Para Axel Gassmann, no barco do investimento de 2,5 milhões para criar o hotel O Artista, pode muito bem nascer uma "ginjinha cinco estrelas". Mas os clientes "cinco estrelas" não poderiam conviver com o estabelecimento nos moldes em que ele opera actualmente. O “principal problema é que todas as noites se aglomeram dezenas de pessoas, muitas vezes bloqueiam a entrada da recepção e do restaurante, os clientes queixam-se do barulho, do lixo e da confusão que tudo isto causa, são condições impossíveis para o hotel de cinco estrelas que queremos ter aqui”, frisou o empresário ao Expresso. Na visão da associação Fórum Cidadania Lx, por sua vez, "a Ginjinha Sem Rival e Eduardino é uma daquelas lojas centenárias que fazem Lisboa ser o que é".