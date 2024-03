Deixou de haver restaurantes de ramen com estrela Michelin (em todo o mundo)

Quando o prestigiado Guia Michelin revelou a sua edição de 2024 para Tóquio, em Dezembro, a equipa da Time Out local notou que a cidade havia sido agraciada com menos 23 estrelas do que no ano anterior. Ao examinar a lista mais atentamente, descobriu que os três restaurantes de ramen de Tóquio que tinham estrela Michelin perderam esse estatuto no guia de 2024. Isso significa que actualmente não existe um único restaurante de ramen com estrela Michelin em Tóquio – ou qualquer parte do mundo, na verdade.

O Tsuta, na sua encarnação original em Sugamo, foi o primeiro restaurante de ramen do mundo a receber uma estrela Michelin em 2015 (perdeu-a alguns anos depois). Nos últimos anos, até 2023, apenas três outros especialistas em ramen haviam sido premiados com uma estrela Michelin: o Nakiryu, pelo adorado dandanmen; o Konjiki Hototogisu, pelo excelente caldo de porco e amêijoas, e o Ginza Hachigou, pelo sublime caldo de ramen semelhante a um consommé.

No Guia Michelin de 2024, nenhum destes três restaurantes de ramen manteve a estrela. No entanto, são reconhecidos com uma classificação Bib Gourmand (“restaurantes de boa qualidade e bom preço”), juntamente com outros 16 restaurantes de ramen, três dos quais são novos no guia deste ano. Estes três são o Ramen Break Beats em Meguro, o There is Ramen em Suginami, e o Japanese Ramen Gokan em Higashi-Ikebukuro.

O Ramen Break Beats serve um ramen sofisticado repleto de umami, graças à adição de cogumelos porcini no caldo de shoyu (molho de soja) e mexilhões de água doce no caldo de shio (sal). Já os noodles no There is Ramen são complementados por uma sopa clara feita com molho de soja leve e sardinhas secas. O Japanese Ramen Gokan também é apreciado pelo seu ramen com caldo claro, aí feito com frango do campo e amêijoas.

ソバハウス 金色不如帰 Konjiki Hototogisu

Independentemente de o Nakiryu, o Konjiki Hototogisu e o Ginza Hachigou terem ou não uma estrela Michelin, continuam a ser dos melhores restaurantes de ramen de Tóquio. Merecem uma visita. Afinal, o mais importante ao julgar comida é confiar nos sentidos. Se gosta do que está a comer e isso o faz feliz, então está perante boa comida.

