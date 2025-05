Depois das estrelas, as chaves. Portugal tem 55 hotéis com chaves Michelin

Dois anos depois de a Michelin ter apostado em Portugal, com o apoio do Turismo de Portugal, para que o país passasse a ter a sua própria gala para as estrelas Michelin na restauração, chegou a vez de também os hotéis nacionais serem premiados – e desta vez não ficaram por entregar as distinções máximas, nem os Açores foram deixados de fora. As três chaves, que apontam a excelência e hotéis verdadeiramente únicos no mundo, foram entregues ao Vila Vita Parc, em Porches, e ao Penha Longa, em Sintra. Portugal tem ainda 13 hotéis com duas chaves, entre os quais o Ritz, em Lisboa, ou o Six Senses Douro Valley, em Lamego, e 40 com uma chave.

Matthew Shaw

“Os restaurantes são destinos, mas o que acontece antes ou depois da refeição? Dormimos em algum lado”, começa por contextualizar Elizabeth Boucher, directora de relações externas do Guia Michelin, numa pequena cerimónia que aconteceu esta quinta-feira no MAAT, explicando que o Guia Michelin quer ajudar-nos a “encontrar o sítio perfeito para dormir”. “Queremos fazer o que fazemos melhor, combinando os melhores lugares para ficar e para comer.”

À semelhança dos restaurantes, também os hotéis são visitados por inspectores da Michelin, anónimos e especializados. “Alguns são especialistas em restaurantes e outros em hotéis, alguns em ambos”, atesta a francesa Elizabeth Boucher. Sobre as distinções, a responsável do guia admite, entre risos: “Não fomos muito criativos aqui. Temos uma, duas e três chaves”. “Podíamos ser mais inovadores, mas acreditamos que a melhor forma de servir os clientes é ter a mesma abordagem. As chaves estão para os hotéis como as estrelas para os restaurantes, são os melhores dos melhores”, reforça.

Uma chave é, assim, sinónimo de “uma estadia muito especial”. “Trata-se de uma verdadeira jóia, com carácter e personalidade próprios. Pode romper moldes, oferecer algo diferente, ou, simplesmente, ser um dos melhores da sua categoria. O serviço vai sempre mais longe, e oferece muito mais do que os estabelecimentos de preço similar”, define o guia. Receberam esta distinção 40 hotéis, entre os quais estão oito ficam em Lisboa (Palácio Ludovice Wine Experience Hotel, The One Palácio da Anunciada, Santiago de Alfama – Boutique Hotel, Sublime Lisboa, Pousada de Lisboa, Art Legacy Hotel, Brown's Avenue Hotel e Bairro Alto Hotel) e oito no Porto (GA Palace Hotel & Spa, Torel 1884, Torel Palace Porto, Torel Avantgarde, PortoBay Flores, Le Monumental Palace eVila Foz Hotel & SPA – contando também com o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia).

Nesta categoria, destaque também para a presença dos Açores, que continua ausente no que aos restaurantes diz respeito. O White Exclusive Suite & Villas, em Ponta Delgada, porém, recebeu uma chave. Na Madeira, são dois os hotéis com uma chave (Quinta da Casa Branca e Savoy Palace) e três com duas (Les Suites at The Cliff Bay, Reid's Palace e The Reserve Hotel).

©Paulo Goulart Photography White Exclusive Suites & Villas

Duas chaves apontam uma “estadia excepcional”, num “local realmente excepcional em todos os sentidos” e que “merece um desvio”. É, segundo a Michelin, “um hotel com carácter, personalidade e encanto, gerido com evidente orgulho e considerável cuidado”, e tem um “design ou uma arquitectura apelativos”. A somar às três unidades madeirenses, foram premiados o Vila Joya, o Six Senses Douro Valley, o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, o Vermelho, o Torre de Palma Wine Hotel, o Bela Vista Hotel & Spa, a Quinta do Paral, o Vidago Palace, o The Lince Santa Clara e o Vinha Boutique Hotel.

Sobre as três chaves atribuídas ao Vila Vita e ao Penha Longa, Elizabeth Boucher classificou-os como dois “dos mais extraordinários hotéis no mundo”. E lê-se no guia que esta distinção máxima só é entregue aos hotéis que são “um destino em si mesmo”. “São para a viagem de uma vida. “Todos os elementos de uma verdadeira hospitalidade estão aqui presentes, para garantir que qualquer estadia perdura na memória, e nos corações, dos viajantes.”

©Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

A lista completa está disponível online.

Para Nuno Ferreira, responsável da Michelin em Portugal, este posicionamento da marca surge de “uma nova ambição que o sector tem para a hotelaria”. “Estamos a expandir para além das recomendações dos restaurantes”, disse na mesma apresentação, olhando para a chave como “uma porta para grandes experiências”.

Foi em 2023 que a Michelin anunciou a criação destes prémios com o intuito de desenvolver uma selecção de hotéis “dirigida aos viajantes que já confiam no Guia Michelin, e a todos aqueles que procuram um aconselhamento sólido e verificado”. Países como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Tailândia, o Reino Unido ou a Irlanda já têm também hotéis com chaves.

“Temos trabalhado na selecção dos hotéis, mas também no digital, onde é possível reservar”, revelou ainda Elizabeth Boucher, para quem este é um muito “muito único e de mudança”. Queremos tornar-nos na primeira plataforma de reservas independente”, afirmou confiante. “As pessoas percebem o que estamos a fazer, estamos a ser capazes de levar o guia Michelin mais além.”

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp