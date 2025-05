Depois das Laranjeiras, a Plantome quer deixar o Parque das Nações (ainda) mais verde

Cinco anos depois da abertura da primeira loja, Nuno e André Mota fizeram crescer a Plantome. Com uma nova loja, pai e filho apostam no 'plant styling', na venda flores e em mais workshops.

Em 2020, pai e filho abriam uma loja de plantas ali na zona das Laranjeiras. A Plantome conquistou o bairro e formou uma comunidade em torno destes espécimes verdes. Passados cinco anos, a dupla abre uma nova loja. Fica no Parque das Nações, uma zona que, parecendo que não, pode ficar ainda mais verde.

"Conseguimos cumprir a nossa missão: aproximar a natureza das pessoas. Primeiro com a loja, mobilizando a comunidade local. Depois, com o online e as redes sociais, conseguimos passar essa mensagem às pessoas que vivem um bocadinho mais longe de nós. Até que começámos a receber pessoas de fora de Lisboa e a dedicar-nos a projectos de plant styling em casas, espaços comerciais, escritórios e hotéis", introduz André Mota, em conversa com a Time Out.

O crescimento foi orgânico e a Plantome deixou de ser um espaço dedicado apenas à venda de plantas. Além destes seres vivos, a loja das Laranjeiras depressa ficou conhecida pela diversidade de complementos – cerâmicas e outras peças decorativas – e pela apresentação de ambientes dentro do próprio espaço. Agora, com uma segunda morada – com mais do dobro da área –, a vontade de enquadrar as plantas num ambiente mais completo ganha um novo fôlego.

"Aqui, as pessoas vão encontrar o que já encontravam no outro espaço, mas com mais marcas, mais ambientes e um moodboard de inspiração, através desse lado de design de interiores que sempre tivemos presente. No fundo, o nosso objectivo continua a ser o mesmo – levar a natureza para mais perto das pessoas. Abrimos a primeira loja ainda durante a pandemia. Havia a ideia de que ia ser uma moda, muito como consequência do confinamento. Hoje, podemos dizer que se tornou num hábito permanente, não foi apenas uma fase", resume ainda André.

A personalização da venda e dos serviços é apenas uma parte do que a nova loja permite explorar. Com um espaço maior – numa zona da cidade pensada de raiz, também para integrar amplas áreas verdes –, a Plantome aproveita para reforçar a agenda de workshops. O mais concorrido é dedicado a passar noções básicas para quem quer cuidar das plantas que tem em casa. Há ainda sessões direccionadas para pequenos terrários em frascos de vidro, kokedamas (técnica japonesa de plantas suspensas em esferas de solo) e arranjos de flores, uma novidade que leva a descobrir outra das fazes desta loja – o maior destaque dado ao design floral.

Outra das novidades é o piano estrategicamente colocando no interior da loja. Já deu azo a uma agenda de concertos, mas também está disponível para que qualquer pianista que ali entre, profissional ou amador, faça soar os seus acordes.

Avenida da Peregrinação, 5A (Parque das Nações). Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-18.00

