Depois de ‘Braga’, Tino Navarro tem ‘Faro’ para a RTP

Um grande fundo imobiliário tem na manga um projecto para um resort de luxo na Ilha de Faro. Mas há quem resista à pressão, em particular um pescador que se recusa a vender o restaurante aos empresários que lideram o projecto no novo empreendimento. Ao mesmo tempo, um conhecido advogado é encontrado morto. Um homem que em tempos foi defensor dos pobres e oprimidos, mas que acabou por ceder ao poder do dinheiro para pressionar os locais a se venderem ao fundo. Depois de Braga, Tino Navarro estreia Faro, a segunda produção que integra a sua visão de criar uma série por cada capital de distrito. Com data de estreia marcada para 16 de Junho, na RTP1 e na RTP Play, Faro conta com realização do veterano Joaquim Leitão.

Adriano Luz, Ricardo Pereira, Lourenço de Almeida, Sara Barradas, Carolina Carvalho e Taina Muller são os protagonistas desta nova história, que coloca em confronto temas como o dinheiro fácil, a preservação do ambiente, a especulação imobiliária e a criminalidade. “São histórias que só se podem passar naquela cidade específica. Têm esse componente local, bastante forte. Mas depois são histórias de ficção, ou seja, não se baseiam em factos reais, mas mas vão beber um bocadinho a tudo o que acontece. E passam-se na actualidade”, explica à Time Out Tino Navarro, produtor que também assina o argumento com André Guerra dos Santos (A Fada do Lar).

©MGN Filmes Adriano Luz, em 'Faro'

Originalmente, Navarro confessa ter escrito quatro histórias para quatro cidades diferentes. Além de Braga e Faro, estão definidas as ideias para Bragança e Aveiro, mas não há planos para uma ordem específica de estreia de cada uma das produções. Certo é que, para este transmontano, a ideia nasce de uma vontade de descentralizar a produção audiovisual portuguesa. “Este conceito de fazer séries de ficção passadas entre as várias capitais de distrito e regiões autónomas surgiu porque cheguei à conclusão de que, no audiovisual e no cinema, é Lisboa e o resto é paisagem”, lamenta. Ao mesmo tempo, deseja que cada produção recorra a talento local “na medida do possível”, dos actores à equipa técnica.

Histórias que, na palavras de José Fragoso, “têm um foco local com apelo global”, com temas transversais e que “podem ser vistas em qualquer lado do planeta”. “Que é que nós queremos hoje, que as séries possam também viajar e muitas das nossas séries estão hoje a viajar fora de Portugal”, diz o director de programas da RTP1.

E neste caso, Faro – que terá um total de oito episódios – volta a juntar Tino Navarro e Joaquim Leitão, dois pesos-pesados da produção nacional. Juntos colaboraram em filmes como Tentação (1997) ou Até Amanhã, Camaradas (2005), nas posições de produtor e realizador. Nesta incursão pelo universo televisivo, que não lhe é estranha, Joaquim Leitão explica à Time Out que utiliza a mesma linguagem dos seus filmes: “Eu nunca fiz diferença entre uma coisa e outra, tento fazer sempre o melhor que posso”.

RTP1 e RTP Play. Estreia a 16 de Junho (Seg) 21.00

