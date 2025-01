Já se sabia que a segunda gala do Guia Michelin Portugal aconteceria no Porto, depois da estreia em Albufeira, mas esta terça-feira, numa conferência de imprensa no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, revelaram-se outras novidades, entre as quais a apresentadora para a cerimónia deste ano. No dia 25 de Fevereiro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, Marta Leite Castro sucederá a Catarina Furtado. Já o jantar para os cerca de 500 convidados ficará nas mãos de nove chefs do Norte, coordenados por Vítor Matos (duas estrelas no Antiqvvm e uma no 2Monkeys), Rui Paula (duas estrelas na Casa de Chá da Boa Nova) e Ricardo Costa (duas estrelas no The Yeatman).

Aos três chefs, juntam-se António Loureiro (uma estrela no A Cozinha, em Guimarães), Vasco Coelho Santos (uma estrela no Euskalduna Studio), Óscar Geadas (uma estrela no G Pousada), Julien Montbaut (uma estrela no Le Monument), Pedro Lemos (uma estrela no restaurante homónimo) e Arnaldo Azevedo (uma estrela no Vila Foz).

Em comunicado, lê-se que estas escolhas reflectem “a diversidade e a criatividade da gastronomia portuguesa, realçando o valor dos produtos locais através de técnicas inovadoras, e de narrativas culinárias que ligam tradição e vanguarda”. “As suas propostas destacam-se pela capacidade para reinterpretar ingredientes autóctones, logrando cativar os sentidos e evocar o rico património cultural do país”, acrescenta ainda a nota. Em 2024, o jantar que se seguiu à cerimónia de entrega das estrelas Michelin, que coroou Vítor Matos como o grande vencedor da noite, foi da responsabilidade dos chefs com estrela Michelin no Algarve. Antes disso, na passadeira vermelha, Juliana Penteado receberá os convidados com a sua pastelaria fina.

À semelhança do último ano, a gala é limitada a convidados, mas é transmitida em directo via streaming no YouTube, e contará com a actuação dos Expresso Transatlântico – na última edição Cuca Roseta foi a artista convidada.

Também como já tinha acontecido no Algarve, dias antes da grande noite, haverá um momento de conversa, desta vez em Braga no Theatro Circo. Com o tema “Gastronomia e Vinho”, debatem o chef Pedro lemos, o produtor de vinho Dirk Niepoort, o enólogo da Sogrape Luis Sottomayor, a sommelier e directora de vinhos do The Yeatman Elisabete Fernandes, os críticos de vinhos Manuel Carvalho e Luis Gutiérrez, e o enófilo Marcos Lagoa. A moderação fica a cargo de Luís Castro, apresentador do programa da RTP2 Sociedade Civil, onde passará a conversa em diferido.

Na primeira gala do guia Michelin dedicado em exclusivo a Portugal, Vítor Matos foi o nome que se destacou ao conquistar as duas estrelas Michelin para o Antiqvvm, no Porto, e ainda uma estrela para o 2 Monkeys, que abriu em Lisboa, e que contava então também com Francisco Quintas na chefia (hoje está Guilherme Spalk). João Sá (Sála), Rodrigo Castelo (Ó Balcão) e Octávio Freitas (Desarma) também conquistaram uma estrela.

