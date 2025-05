Depois de esgotar a Culturgest em 2024, 'A Colónia' de Marco Martins volta a cena

A mais recente peça do encenador e realizador Marco Martins estreou em Dezembro, na Culturgest. Depois de oito datas esgotadas e de uma passagem pelo Porto, eis que A Colónia – espectáculo de uma investigação da jornalista Joana Pereira Bastos – volta a estar em cena, de 10 a 13 de Julho, na mesma sala.

A acção desenrola-se em torno de uma colónia de férias para filhos de presos políticos, nas Caldas da Rainha, corria o ano de 1972. Com uma forte base documental, a peça teve lotação esgotada no final de 2024 e volta agora para mais quatro, segundo anunciou a Culturgest esta terça-feira.

“Há esta ideia de como as ideias transitam de geração em geração, de pessoa para pessoa. No fundo, de como é que se conta uma história. Quando encontrei o artigo no Expresso da Joana Pereira Bastos, pareceu-me que era uma história que estava por contar. Era a história dos filhos dessa geração que são, de alguma forma, vítimas, mas também heróis”, contou o encenador português à Time Out, em Dezembro do ano passado.

Marco Martins prepara-se, actualmente, para adaptar a história ao cinema. A rodagem do filme deverá ter lugar este Verão.

Os bilhetes já estão à venda e custam 16€.

Rua do Arco do Cego, 50 (Campo Pequeno). 10-11 Jul 21.00, 12 Jul 19.00, 13 Jul 17.00. 16€

