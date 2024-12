Depois de esgotar em 2024, ‘O Fantasma da Ópera’ vai voltar ao Campo Pequeno

Dois meses depois de O Fantasma da Ópera se estrear em Lisboa, é anunciado o seu regresso para 2025. É entre os dias 14 e 25 de Outubro que vai poder voltar a ver a produção conjunta da Broadway e do West End.

Foi no passado dia 15 de Outubro que, pela primeira vez, Portugal recebeu um dos musicais mais conhecidos do teatro musical. A história do Fantasma e de Christine subiu ao palco do Campo Pequeno ao longo de duas semanas, em que rapidamente esgotaram todas as datas.

Em 2025, também em Outubro, volta a estar em cena, no mesmo sítio, a obra de Andrew Lloyd Webber. O preço dos bilhetes, que este ano rondavam entre os 39€ e os 125€, são mais altos e variam entre os 45€ e os 140€. Já se encontram à venda nos locais habituais.

Sagres Campo Pequeno. 14-25 Out. Ter-Sex 21.00, Sáb-Dom 15.30 e 21.00. 45€-140€

