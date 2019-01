Depois de Lisboa e Porto, a América chega agora pela Estrada Nacional 2

Foi apelidada como a Route 66 portuguesa e tem vindo a ganhar destaque em várias publicações. Agora, foi o programa televisivo de maior audiência nos Estados Unidos, o Good Morning America, distinguir a Estrada Nacional 2 como destino de eleição europeu para 2019.

Regiões vinícolas, cidades medievais, aldeias, planícies ou rios. Ao todo são 11 distritos, 35 municípios e 739 quilómetros que é possível percorrer naquela que é simultaneamente a maior estrada portuguesa e europeia. A Nacional 2, ou N2, é uma dos mais icónicos percursos rodoviários do país, ligando Chaves a Faro pelo interior, e foi precisamente esse o argumento que a destacou no talk show Good Morning America, não faltando comparações a outro percurso, a Route 66.

Na contenda de sugestões turísticas para 2019, entre outros destinos internacionais, a jornalista americana referiu Portugal como uma aposta mais barata do que as restantes opções europeias e, mesmo alertando para o carácter já pouco secreto do país, elogiou os hotéis e restaurantes nacionais.

O vídeo e notícia foram publicados na página de Facebook da Estrada Nacional 2.

A promoção nacional da estrada, contudo, já não é novidade. Ainda em 2018, a Time Out publicou um guia que convida toda a gente a fazer-se à estrada, a conhecer a EN2 e a explorar Portugal. Restaurantes e hotéis, paragens obrigatórias, coisas para fazer na estrada e fora dela. Uma forma também de promover o interior do país.

Paralelamente, num projecto inédito que deverá receber fundos comunitários e estatais, pretende criar-se uma identidade da rota, tornando-a num percurso turístico à escala mundial, promovendo assim o combate à desertificação dos concelhos do interior.

+ O guia Time Out para a Estrada Nacional 2

+ Ideias para escapadinhas