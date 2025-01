Depois de muitos pedidos, a barra japonesa do Praia no Parque também já funciona à noite

Praticamente um ano depois de ter voltado a apostar na gastronomia japonesa para a barra com a contratação do chef Paulo Alves (vindo do estrelado Kabuki), o Praia no Parque alarga agora a experiência para a noite. De segunda a quinta-feira, o menu omakase está também disponível ao jantar.

“Cada vez havia mais pedidos para abrir a barra à noite, era incontornável que acontecesse”, diz Paulo Alves à Time Out, destacando como o menu (75€), em que se pede uma entrega ao chef, será “exactamente o mesmo” nos dois momentos do dia. O que muda, conta, é o ambiente. “O Praia no Parque é um espaço camaleónico, mais calmo ao almoço e mais festivo à noite. E a verdade é que nem toda a gente conseguia usufruir do nosso menu ao almoço por falta de tempo. O convite agora é para virem divertir-se connosco”, acrescenta ainda.

Arlei Lima

Foi em Março do último ano que Paulo Alves se mudou para o Praia no Parque, depois de uma saída atribulada do Kabuki, não muito longe dali. Com Gonçalo Cabral como braço direito, não demorou a impôr-se rapidamente como uma alternativa aos restaurantes japoneses de qualidade na cidade. Em cinco momentos, criatividade e técnica resultam em pratos aparentemente simples, mas cheios de sabor, que vão variando conforme a época e os produtos do dia. A sexta-feira mantém-se como o único dia da semana só com almoço.

“O almoço tem sido um sucesso, o feedback tem sido positivo, e eu e o Gonçalo estamos muito contentes. Acredito que à noite vai ser igual, isto tem pernas para andar ainda mais”, afirma Paulo Alves, revelando que a partir de agora é também possível descobrir nas mesas alguma da sua mestria. “Passámos a ter também uma opção de sushi para as mesas, uma oferta mais simples do nosso produto de qualidade.” O chef refere-se ao “Atlantic Sushi Combo” (55€/24 peças), ideal para ser partilhado.



DR Atlantic Sushi Combo

Em comunicado, Nuno Santana, sócio do Praia no Parque, justifica a novidade: “Fomos sentindo, até pelo feedback dos nossos clientes, que faltava uma opção japonesa que pudesse ser servida no restaurante. Até porque, como temos a barra, é normal que as pessoas queiram experimentar”. “Temos agora um combinado de sushi para partilhar que temos a certeza vai ser mais um ponto alto do nosso menu.”

Parque Eduardo VII (Parque). 96 8 84 2 888. Seg-Qui 12.30-14.30/19.30-22.30, Sex 12.30-15.00

