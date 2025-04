Depois de passar nos EUA, chega a Lisboa um circo colorido tecido à mão

Organismo é circo e dança, mas também é música, marionetas e cores, e está a chegar, pela primeira vez, a Portugal. É uma criação da companhia Maraña e já passou por outros países da Europa e pelos EUA, e apresenta-se nas Carpintarias de São Lázaro, entre 15 e 18 de Maio.

O espectáculo procura ser uma experiência imersiva, em que os cinco intérpretes em palco se fazem valer das suas habilidades circenses de forma a fundirem-se com o cenário, composto por tapeçarias coloridas e de diferentes padrões. "Precisamos de criar um tipo de magia através da beleza, que as pessoas não consigam descrever por intermédio de palavras", afirma, em comunicado, a chilena Paula Riquelme, coreógrafa aérea, artista têxtil e directora da Maraña, que teceu à mão a cenografia de Organismo.

Pensada e concebida pela companhia sediada em Berlim, a instalação artística viva vai ter seis sessões no Centro Cultural Carpintarias de São Lázaro. No primeiro dia de apresentações, 15 de Maio, antes de começar a performance, o público vai poder contar com um jantar no terraço do centro cultural com bar aberto. No sábado, 17, a partir das 22.30, há uma after-party até às 04.00. A música fica por conta da DJ Kotoe, que criou a banda sonora do espectáculo, e da DJ Anya, que já actuou em festivais como o Kala Festival e o Moga.

Os bilhetes já se encontram à venda e variam entre os 20€ e os 42€, dependendo se prefere ter acesso às actividades complementares, como o jantar ou a after-party, ou então se quer apenas assistir ao espectáculo.

Rua de São Lázaro 72 (Martim Moniz). 15-18 Mai. Qui 18.00-20.00, Sex 18.00-21.30, Sáb 17.00-04.00, Dom 18.00. 20€-42€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook