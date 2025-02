Depois de Pena Bastos, a continuidade. Rodolfo Lavrador é o novo chef do Cura

Não foi preciso esperar muito para se ficar a saber quem sucede a Pedro Pena Bastos na chefia do Cura, o restaurante com uma estrela Michelin no Four Seasons Ritz. Rodolfo Lavrador, sous chef que vinha a assegurar a normalidade do serviço, é o novo chef de cozinha e promete continuar a trabalhar num caminho sustentável e próximo dos pequenos produtores.

Foi neste domingo que Pedro Pena Bastos anunciou a saída do restaurante onde conquistou uma estrela, a semanas da nova gala do Guia Michelin, marcada para 25 de Fevereiro. “Chegou o momento de encerrar este capítulo tão especial da minha carreira”, escreveu o chef, antecipando uma “série de novos projectos a concretizar em 2025”. “Um deles no coração da nossa Lisboa que irá abrir portas até ao início do Verão.”

Nos últimos dias, Pena Bastos já não estava no restaurante e era Rodolfo, há três anos no Cura, quem mantinha o serviço. “Lavrador, profundamente enraizado nas tradições culinárias portuguesas, está preparado para fazer evoluir a abordagem do restaurante, mantendo o seu compromisso com os melhores ingredientes sazonais e com a sustentabilidade”, lê-se no comunicado do hotel, que aponta “uma nova visão, um legado contínuo”.

Com passagens por restaurantes como o nova-iorquino de alma escandinava Agern, que fechou em 2020, mas chegou a ter uma estrela Michelin, ou o também extinto e estrelado Mãos, de Nuno Mendes, em Londres, Rodolfo Lavrador chegou ao Cura vindo do Ofício, no Chiado. Na nota de imprensa, é destacado como o então sous-chef “trouxe para a mesa a sua experiência internacional e o seu profundo respeito pelos sabores portugueses”. No novo cargo, “pretende elevar a gastronomia a um novo patamar”.

“A cozinha tradicional portuguesa é profundamente distinta, com aromas e sabores que toda a gente conhece”, destaca Rodolfo. “Estamos a captar a essência da nossa cozinha de uma nova forma, uma forma melhor, uma forma diferente, utilizando técnicas inovadoras e ingredientes frescos para elevar os sabores familiares. É aí que a magia acontece.”

Marina Garcia, na equipa do Cura desde o início como sous chef júnior é agora a sous chef. “Temos uma equipa forte e talentosa que personifica a excelência da nossa estrela Michelin. O projecto Cura foi sempre um esforço e uma visão colectivos, enraizados no trabalho de equipa”, defende no mesmo comunicado Guilherme Costa, director-geral do Ritz.

