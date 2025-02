Depois de quase dois anos fechada, Biblioteca de Arqueologia está pronta a abrir portas

No dia 26 de Fevereiro, a Biblioteca de Arqueologia reabre ao público. O espaço, situado no Palácio Nacional da Ajuda, esteve encerrado desde 2023 para obras de requalificação.

Fundada em 1973, esta, que é a maior biblioteca na sua especialidade do país, reúne fundos documentais do Instituto Arqueológico Alemão (IIA) e do Património Cultural (PC, IP), e teve de fechar em Maio de 2023, devido a um colapso das estantes, as quais o Instituto Arqueológico Alemão, como mecenas da instituição, se encarregou de substituir.

A sua reabertura está marcada para quarta-feira, às 18.00, e vai contar com uma mostra bibliográfica sobre os trabalhos do IIA em Portugal, em particular sobre o trabalho do arquitecto e arqueólogo alemão Theodor Hauschild, que doou, em conjunto com o investigador Michael Blech, cerca de 1300 novas obras que estão, neste momento, em tratamento biblioteconómico.

A biblioteca tem cerca de 110.900 registos bibliográficos nas suas bases online, sendo que as suas seis bases de dados contemplam o acervo bibliográfico geral, o acervo epistolar (Leisner), a mapoteca (do arquivo Leisner), desenhos de arquitectura megalítica, a doação Francisco Alves e o acervo bibliográfico de arqueologia náutica e subaquática. Também serve como pólo de investigação do IIA em Lisboa.

Palácio Nacional da Ajuda (Ajuda). Seg-Sex 09.30-17.00 (excepto as primeiras e terceiras quarta-feiras de cada mês, tirando em Agosto, que funciona até às 20.00)

