Depois de ventos e tempestades, Feira do Livro de Poesia arranca esta quinta-feira

© José Frade | Feira do Livro de Poesia no Jardim da Parada

A Feira do Livro de Poesia acontece de 26 a 29 de Junho, após ter sido cancelada em Março devido à tempestade Martinho. Desta vez, o espaço escolhido para receber o evento é a Biblioteca e Espaço Cultural Cinema Europa, em Campo de Ourique, além da Casa Fernando Pessoa. Para além da tradicional feira com livreiros e editoras, há também apresentações de livros e oficinas.

No dia 28 de Junho, sábado, às 18.00, há a apresentação do livro Sabão Azul e Branco com a autora Mónica Marques. Já no dia 29, domingo, o cantor e autor Luca Argel apresenta seu novo livro, Meigo Energúmeno: Notas para uma Leitura Antimachista de Vinicius de Moraes, às 17.00. As apresentações são de entrada livre.

Também no domingo, acontece a oficina Faça a sua Bandeira, na Casa Fernando Pessoa. Esta actividade oferece a jovens e adultos a oportunidade de estampar bandeiras com versos do poeta. Serão três sessões, às 11.30, 14.30 e 16.30, cada uma com a lotação máxima de 12 pessoas. Os bilhetes têm um custo de 5€ e podem ser adquiridos na bilheteira online BlueTicket ou na Casa Fernando Pessoa.

Rua Francisco Metrass 28; Rua Coelho da Rocha 16-18 (Campo de Ourique). 26-29 Jun (Qui-Dom). Oficina: 5€. Feira e apresentações: entrada Livre

