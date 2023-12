Depois do autocarro, chega o barco de Natal

O passeio no rio Tejo, com partida no Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, está marcado para 17 de Dezembro.

Este mês de Dezembro, o que não falta são propostas de passeios de Natal para fazer. Depois do X-mas Bus da Cityrama, chegam os circuitos especiais de Natal da Yellow Bus, incluindo passeios de barco, com a presença de um velhinho de barbas brancas e dos seus ajudantes, uns elfos divertidos, prontos para a brincadeira. A iniciativa está marcada para 17 de Dezembro, com saídas às 11.30, 14.00 e 15.30, junto ao Cais das Colunas.

Com partida e término no Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, o programa, que dura cerca de uma hora, inclui um espectáculo de fantoches, pinturas faciais e muitas outras surpresas, para além da oportunidade de apreciar a vista – o percurso irá permitir avistar vários pontos de interesse nas duas margens do rio, como o Cristo Rei, o Castelo de São Jorge e diferentes monumentos em Belém.

Os bilhetes, que podem ser adquiridos online e nas bilheteiras físicas, dentro do Terminal Fluvial ou no Quiosque da Praça do Comércio, custam entre 6€ (para crianças dos três aos dez), 10€ (para jovens dos 11 aos 16) e os 13€ (a partir dos 17 anos). Há ainda um pack para famílias (dois adultos e duas crianças) por 34€.

Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, junto ao Cais das Colunas. 17 Dez, Dom 11.30/ 14.00/ 15.30. 6€-34€

