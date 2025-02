Depois do pilates dinâmico, o XFormer quer pôr-nos a suar ainda mais

As máquinas são maiores e os exercícios mais próximos do treino funcional. No Core Collective, entre outras aulas, descobrimos o XFormer.

A fachada é suficientemente discreta para passar despercebida, mesmo estando a escassos metros da rotunda mais movimentada da cidade. Dentro do Core Collective, estúdio aberto em Novembro, o silêncio e a monocromia são os primeiros a amortecer o impacto de quem entra, hiper estimulado pelo caos citadino. Kenza Charania é quem dá as boas-vindas. Empreendedora moçambicana, viveu tempo suficiente nos Estados Unidos para mergulhar a fundo no mundo do fitness. Entre Miami e Nova Iorque, experimentou todas as modas – dos pequenos estúdios à nova ascensão do cycling. O treino em XFormer conquistou-a de imediato.

"De todos os estúdios que experimentei, foi o método de exercício que mais me apaixonou. Quando a minha família decidiu mudar-se para Portugal, não sabia o que ia fazer. Até que surgiu esta ideia. Somos os primeiros com este método, ou algo parecido, em Portugal. E é muito diferente de pilates", começa por contar.

Com este novo treino na mira, o espaço revelou outras potencialidades. Era preciso ocupar todas as salas e isso fez do Core Collective um lugar bem mais amplo no que toca ao fitness. Além do XFormer, há ainda aulas de yoga e pilates no tapete, à temperatura ambiente ou com a sala aquecida a 35 graus.. Eis outra novidade que Kenza garante ser um exclusivo a nível nacional – o estúdio é aquecido com recurso a luz infravermelha e não a ar condicionado. "Estás a fazer exercício e, ao mesmo tempo, a ter o benefícios da luz. Depois, temos também a sala de pilates clássico, um conceito no qual sempre acreditei, para aulas privadas", acrescenta.

A visita de reconhecimento não está completa até entrarmos na zona de recuperação, onde as opções se dividem entre o calor e o frio extremos como forma de relaxar após o treino. Aqui, também a sauda funciona com infravermelhos. Do outro lado, aplicam-se os princípios da crioterapia numa cápsula sem gelo, mas com azoto. Durante três minutos, o corpo é submetido a temperaturas na ordem dos -120 graus durante três minutos. Os benefícios verificam-se sobretudo a nível da recuperação muscular e da circulação sanguínea.

"Quando me mudei para Portugal, percebi que muitos estúdios só tinham um conceito, uma sala, uma actividade. Não são muitos os que têm vários tipos de movimento e de bem-estar. Era isso que queríamos, que as pessoas tanto pudessem vir trabalhar numa recuperação, como esforçar o corpo", continua.

Na sala principal, há oito máquinas XFormer que ditam a lotação de cada aula. A exigência do treino não permite ir além do nível intermédio e, a quem não tem ainda prática nestas andanças, aconselha-se que comece pelo nível introdutório. Em sessões de 50 minutos, tudo é feito para deixar os músculos a tremer. "A máquina é parecida à do Reformer, mas tem uma plataforma também atrás, que faz com que os exercícios fiquem mais difíceis por terem maior resistência. O carro é mais largo, o que deixa espaço para outro tipo de exercícios. As molas também são diferentes: as leves são mais leves, as pesadas são mais pesadas", explica.

Também no método, há diferenças em relação ao chamado pilates dinâmico. "Pode incorporar movimentos semelhantes como lunges, squats ou bicep curls, mas também movimentos que se encontram no treino funcional. É muito mais próximo de um treino de resistência e força e é também menos dinâmico. No final, mais do que sentir leve, a pessoa sente-se bem trabalhada. Tem uma grande base de isometria e todos os exercícios são executados bem lentamente. E isto provoca os shakes", conclui. Durante uma aula, o trabalho é feito por grupos musculares – abdominais para começar, pernas, oblíquos e braços para finalizar. Uma coisa é certa: uma única sessão percorre sempre todo o corpo.

Kenza garante que quem experimenta nota rapidamente a diferença. Num segmento do fitness onde o público feminino continua a estar em maioria, o XFormer quer puxar mais homens para o estúdio. "Como é um treino de força, os homens têm ficado surpreendidos. Já a predominância de estrangeiros começa agora a diluir-se. Os portugueses chegam cada vez em maior número, muito por conta da subscrição do serviço ClassPass. As mensalidades começam nos 95€, com quatro aulas, e podem chegar aos 260€, valor que inclui 12 aulas mensais à escolha. Também há pacotes de aulas. No caso do XFormer, uma sessão fica por 35€, com opções ainda de 165€ e 280€, para cinco e dez aulas, respectivamente.

À espera de arrancar está a pequena cafetaria logo à entrada, que no futuro servirá snacks e bebidas saudáveis para complementar o treino.

Rua Duque de Palmela, 35 C (Marquês de Pombal). Seg-Sex 07.30-19.30, Sáb-Dom 08.30-12.00. A partir de 35€

