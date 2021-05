Descubra a calçada portuguesa num peddy-paper da Escola de Calceteiros

A Escola de Calceteiros de Lisboa organizou um peddy-paper para as famílias. É no próximo dia 23 de Maio e as inscrições são gratuitas.

Não podia estar em melhores mãos. A calçada, sim, mas também o primeiro peddy-paper Pela Calçada, organizado pela Escola de Calceteiros de Lisboa, uma iniciativa lúdico-pedagógica para toda a família, que tem por objectivo a promoção de locais emblemáticos da cidade através da calçada artística portuguesa e a divulgação de alguns dos motivos representados.

Aos participantes será dado um mapa do percurso, folhas com as provas a serem superadas (cada resposta certa vale um ponto, num total de 24) ou textos com informações históricas e técnicas sobre os elementos que constam deste peddy-paper marcado para a a manhã de domingo, 23 de Maio. Terá como ponto de partida o Rossio, prolongando-se por duas horas e 3 km entre várias ruas da Baixa e a Avenida da Liberdade, até chegar à meta fixada na Praça Luís de Camões.

As inscrições são gratuitas e estão abertas a todas as famílias que participem com um mínimo de três elementos e pelo menos um adulto que fique responsável pela inscrição até ao próximo dia 14 de Maio. A iniciativa repete-se a 20 Junho e para essa segunda edição as inscrições fazem-se entre 31 de Maio e 11 de Junho.

+ A calçada portuguesa é candidata a Património Cultural Imaterial

