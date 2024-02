Descubra os livros que Pessoa leu

Fernando Pessoa começou a compor a sua biblioteca particular ainda criança, longe de sonhar que essa colecção viria a ser considerada Tesouro Nacional em 2009, 74 anos depois da sua morte, em 1935. Agora, Teresa Monteiro prepara-se para tirar do expositor alguns dos “Livros que Pessoa leu” e contar histórias e episódios da vida do poeta através desses objectos. A primeira sessão está marcada para 15 de Fevereiro.

“Se uma análise mais atenta a qualquer biblioteca particular permite, de algum modo, esboçar um perfil do seu possuidor, a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa ainda o permite mais, na medida em que é plena de anotações manuscritas pelo próprio Pessoa. Interjeições, remissões, produção literária própria, marcas de leituras, desenhos, entre outros registos pelo punho de Pessoa e que constituem o que chamamos Marginália”, assegura a bibliotecária, que é responsável pela gestão da colecção patrimonial desde 2010.

Na primeira sessão, que se realiza no dia 15, entre as 18.30 e as 19.15, Teresa convida-nos a olhar para os livros que, de algum modo, balizam a colecção: o Principia latina, um manual escolar de estudo de latim, usado na África do Sul, que inclui o calendário escolar de Fernando Pessoa; e Desaparecido, de Carlos Queiroz, com dedicatória do próprio autor, datada de 31 de Outubro de 1935, precisamente um mês antes da morte de Pessoa.

A entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação da Sala de Leitura da Casa Fernando Pessoa. Para participar, basta levantar bilhetes a partir das 17.30. Se não conseguir lugar, não desespere: ainda não há datas adicionais anunciadas, mas estão previstas pelo menos mais duas sessões, que se devem realizar ainda este ano, em Maio e em Outubro.

Casa Fernando Pessoa. 15 Fev, Qui 18.30-19.15. Entrada livre, mediante levantamento de bilhetes

