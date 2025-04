Desde Março que a Santini também já tem uma gelataria em Campo de Ourique

Editora de Comer & Beber, Time Out Lisboa

A nova loja da marca abriu perto do Jardim da Parada. Já este mês, a Santini também chegou aos centros comerciais Alegro Alfragide e Alegro Sintra.

Nem só de novos sabores se fazem as novidades na Santini para esta Primavera. A marca de gelados artesanais, nascida na Linha há 75 anos, ganhou uma nova loja, desta vez em Campo de Ourique. Além do bairro lisboeta, a Santini chegou também aos centros comerciais Alegro Alfragide e Alegro Sintra.

Não há um ano em que a marca de gelados, fundada por Attílio Santini, não tenha uma novidade a tempo dos dias quentes. A nova gelataria de Campo de Ourique fica muito perto do Jardim da Parada. É pequena, mas não lhe falta nenhuma das suas especialidades.

Além disso, e como já é habitual, com a chegada da Primavera chegaram também novos sabores, mais frescos e da época. São eles açaí com banana, goiaba, manga e lima, clementina, maçã verde ou abacaxi com lima.

E nem mesmo a Páscoa foi esquecida. Por estes dias, destaca-se o gelado de amêndoa com doce de ovos e fios de chocolate, além do merengado de noz e amêndoa ou o bolo de gelado com três sabores, base de bolacha e cobertura.

Também para marcar as férias escolares nesta época, a marca abriu a sua fábrica para visitas para que as famílias possam descobrir a magia por detrás dos gelados. A visita tem um valor de 8€ por pessoa e inclui um gelado pequeno (copo ou cone com dois sabores à escolha).

Estas novidades surgem depois de a Santini também ter apostado numa expansão da marca em grandes superfícies como o Continente, o El Corte Inglés e o Auchan, contando agora com 13 pontos de venda em supermercados.

"A nossa prioridade é sempre proporcionar a melhor experiência aos nossos consumidores. Com esta expansão, queremos facilitar-lhes o acesso aos nossos produtos. Democratização e praticidade é o nosso principal objectivo desta estratégia, sem nunca colocar em causa a nossa qualidade e tradição", defendeu em comunicado Marta de Botton, administradora da Santini.

