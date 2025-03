Desfile do Colégio Militar leva a corte total da Avenida da Liberdade

Não haverá circulação rodoviária na Avenida da Liberdade este domingo de manhã, devido às celebrações do 222.º aniversário do Colégio Militar.

A Avenida da Liberdade vai estar cortada ao trânsito na manhã de domingo, 9 de Março. Entre as 9.00 e as 12.30, a principal artéria da cidade será palco de um desfile do Batalhão de Alunos do Colégio Militar, que vai sair à rua para assinalar o 222.º aniversário desta instituição.

O corte total da circulação foi comunicado pela Câmara Municipal de Lisboa à Junta de Freguesia de Santo António, alertando condutores e peões para eventuais constrangimentos durante este período.

As comemorações do Colégio Militar arrancaram oficialmente a 3 de Março, data da sua fundação, mas o ponto alto acontece no dia 8, com uma cerimónia militar nas instalações do colégio, no Largo da Luz. No dia seguinte, os alunos desfilam pela Avenida da Liberdade, terminando a celebração com uma missa na Igreja de São Domingos.

