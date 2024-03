Design italiano, joalharia francesa e a prata da casa. Há de tudo nesta feira

A Primavera tem destas coisas – dias maiores, temperaturas amenas, pólenes endiabrados no ar e uma feira dedicada à arte e às antiguidades que, este ano, chega à 21.ª edição. O lugar é o de sempre – a Cordoaria Nacional volta a receber a Feira de Arte e Antiguidades, que acontece de 12 a 21 de Abril. Lá dentro, haverá uma selecção apurada de 33 galeristas e antiquários. A maioria é portuguesa.

A organização volta a estar a cargo da Associação Portuguesa dos Antiquários. À disposição de investidores e coleccionadores está um leque variado de peças, incluindo joalharia, porcelana, mobiliário, pintura antiga e contemporânea, azulejaria, design, arte asiática e arte tribal.

Pela primeira vez, dois museus nacionais vão estar presentes entre os expositores – o Museu Nacional do Azulejo e o Museu Calouste Gulbenkian. Duas revistas e uma editora da especialidade serão também estreantes absolutas no evento.

As Conversas sobre Arte, programa paralelo de discussão e reflexão, também regressa à Cordoaria, sempre às 18.00. A primeira sessão está marcada para 15 de Abril, com o tema "A importância dos museus na cidade de Lisboa" e presença de Diogo Moura, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, e Armando Martins, do futuro Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM).

No dia seguinte, a conversa é subordinada ao tema "Criatividade e Desenvolvimento", com Manuel Sobrinho Simões e Pedro Siza Vieira como oradores. A 17 de Abril, é a vez de Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, e o designer Luís Buchinho se sentarem para falar de "Imaginação e Comércio". O ciclo encerra a 19 de Abril com uma palestra do director do Museu Nacional do Azulejo, Alexandre Pais, dedicada à "História da Azulejaria".

Entre os expositores, os visitantes vão encontrar nomes como Barros & Bernard, D'Orey Azulejos e Antiguidades, Galeria Bessa Pereira, Galeria de São Mamede, J. Baptista, Manuela Verde Lírio, Objectismo, PAB-Aguiar-Branco, Pedro Jaime Vasconcelos, entre muitos outros.

Cordoaria Nacional, Avenida da Índia. 13-18, 20 Abr 15.00-21.00, 12 e 19 Abr 15.00-23.00, 21 Abr 15.00-19.00. 15€ (25€ bilhete duplo)

