Despensa N.6 inaugura fábrica no Seixal (e encomendas online)

A marca de pastelaria e padaria sem glúten está a expandir a operação. A partir de 23 de Novembro, aceitam-se encomendas online.

Estávamos em 2017 quando a Despensa N.6 – uma pastelaria e padaria que produz bolos e pão sem glúten nem açúcares refinados – abriu portas na Avenida de Roma. Agora, Patrícia Machado e Pedro Dias não só inauguram uma fábrica de produção no Seixal, com ponto de venda para take-away, como lançam site para encomendas onlines.

“O aumento da procura levou à criação da nova cozinha de produção, que vai também responder às necessidades de quem pretende, por exemplo, todo um serviço de catering desenvolvido com base numa alimentação saudável, que agora poderá requisitar para as suas festas ou eventos mais saudáveis”, lê-se em comunicado da marca, que conta com certificação da Associação Portuguesa de Celíacos.

Com o lançamento da loja online previsto para dia 23 de Novembro, passará a ser possível fazer encomendas online, com entregas na Grande Lisboa e Margem Sul. Entre os produtos disponíveis, encontrará pão de sementes de abóbora, batata doce, beterraba ou lentilhas vermelhas, bem como uma vasta gama de doces e salgados.

Fábrica da Despensa N.6, Praceta Marcelo Curto, 7 (Seixal). Loja take-away: Ter-Sex 08.00-16.30, Sáb 09.00-14.00, Fechado aos Dom e feriados

