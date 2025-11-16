Durante uma semana, há 29 restaurantes da Avenida com menus especiais e descontos

A Avenida da Liberdade pode ser um enigma na hora da refeição. Da distância e da inclinação entre uma ponta e outra ao receio de indigestão com uma conta demasiado pesada, escolher um sítio para almoçar ou jantar na mais exuberante rua de Lisboa deixa-nos muitas vezes paralisados. A Associação Avenida, que agrega lojas, restaurantes, hotéis, salas de espectáculos e serviços desta zona da cidade, decidiu dar uma ajuda e criou o Tasting Avenida, um roteiro gastronómico que serve não só para iniciados como para iniciantes. Estes podem, assim, experimentar tudo de forma controlada.

O Tasting Avenida vai para a quarta edição, desta segunda-feira, 17 de Novembro, até domingo, 23. Durante uma semana, há 29 restaurantes com “menus temáticos, propostas gourmet, workshops, live cookings e descontos muito especiais”, informa a associação em comunicado. Estes restaurantes são muito distintos entre si e incluem algumas preciosidades, como o Eleven, o JNcQUOI Avenida, o Eliseu dos Leitões ou o Libertà, e novidades impactantes, como o Santa Joana, o Frou Frou e o Bougain Avenida. Mas também tem clássicos absolutos como A Gina e a Cervejaria Ribadouro. Ou ainda, para algo mais descontraído, as francesinhas do Dote e os hambúrgueres do Taste Invaders.

Addiction, Praia no Parque, Mona Verde, Seen Sky Bar, Cervejaria Liberdade ou É Um Restaurante são outros dos espaços no roteiro. A lista completa e os detalhes dos menus e respectivos descontos e preços especiais estão no site da Associação Avenida.

A título de exemplo, o menu do Eliseu dos Leitões fica a 30€ por pessoa, com entrada (croquete de leitão, cabidela de leitão, pão da Mealhada), prato principal (leitão à Bairrada), sobremesa (morgadinho do Eliseu), uma bebida (copo de espumante ou de vinho incluídos) e café. Na Cervejaria Ribadouro, há três menus a preços diferentes (14€, 38€, 48€, todos incluem marisco). O Eleven, com uma estrela Michelin, tem almoços executivos a 68€ e 97€. Já o É Um Restaurante oferece 30% de desconto em toda a carta (excepto menus e bebidas). O menu de degustação no JNcQUOI Ásia fica a 85€; e no JNcQUOI Avenida, a 92€.

Arlei Lima Praia no Parque

“Desde o topo do Parque Eduardo VII até aos Restauradores, a Avenida é um mosaico cheio de cores e sabores, com restaurantes de uma qualidade excepcional e ambientes distintos, onde se destacam sabores portugueses e internacionais, em lugares mais típicos ou mais sofisticados, que convidam à partilha em grupo ou a degustações mais intimistas”, lê-se no comunicado da organização. “É esta oferta de qualidade e diversidade que torna a Avenida da Liberdade um destino de eleição para quem está atento às inovações na área da gastronomia”, continua. Mesmo deixando de fora as tascas e os restaurantes mais modestos da zona, é essa diversidade que o Tasting in Avenida quer mostrar e celebrar.

