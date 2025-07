Devendra Banhart volta a Portugal para dois concertos

O autor de ‘Santa Maria da Feira’ actua a 24 de Novembro em Braga, no Theatro Circo, e no dia seguinte em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA.

Devendra Banhart regressa a Portugal no final do ano para dois concertos. A digressão traz consigo o mais recente álbum de estúdio, Flying Wig, editado em 2023, e conta com paragens no Theatro Circo, em Braga, a 24 de Novembro, e, no dia seguinte, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

Nascido em Houston, Texas, mas criado em Caracas, na Venezuela, Devendra Banhart é hoje um nome incontornável da música independente internacional. Desde que surgiu no início dos anos 2000 com o disco Oh Me Oh My..., compilado por Michael Gira (Swans), construiu uma carreira que se desdobra entre a música e as artes visuais, expondo em museus e galerias de referência como o MoMA de São Francisco, o Palais des Beaux-Arts de Bruxelas ou mesmo Serralves, no Porto. Ao longo dos anos colaborou com artistas tão diversos como Caetano Veloso, Beck, ANOHNI, Vashti Bunyan, Os Mutantes ou Yoko Ono, sempre com uma abordagem despreocupada da técnica, mas profundamente comprometida com a curiosidade e a experimentação.

A relação de Banhart com o universo lusófono tem sido pontual mas duradoura. Gravou uma canção intitulada “Santa Maria da Feira” (lançada no álbum Cripple Crow, de 2005), numa referência ao Festival Para Gente Sentada, actuou por diversas vezes em Portugal ao longo dos anos e já colaborou com a banda brasileira O Terno.

O espectáculo de Lisboa está marcado para as 20.30, com abertura de portas às 19.30, e os bilhetes, com preços entre os 23 e os 40 euros. Os ingressos para a data de Braga, no Theatro Circo, já estão à venda, com um preço fixo de 25 euros.

Teatro Tivoli BBVA (Avenida da Liberdade). 25 Nov (Ter) 20.30. 23€-40€

